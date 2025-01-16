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    董座30年珍藏 第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人春節開放參觀

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    2025/01/16 13:17

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定區古寶無患子生技公司董事長王高榮收藏第1代假面騎士及彈珠超人近30年，最近搬出私人珍藏，將於農曆過年期間展出，包括《彈珠超人》動畫最終決戰中的4個彈珠超人合體而成的「光之龍」，大年初一至初五每天還將送出200輛小汽車模型給12歲以下小朋友手作。

    王高榮早期因與日本玩具廠商有生意往來，於1989年開始，收藏不少迴力車、假面騎士及《炸彈人彈珠人爆外傳》中的角色，配合即將到來的蛇年，25日起至2月2日，每天上午9時至下午5時，將於古寶無患子故事園區展出，開放免費參觀。消費無患子相關產品還有贈品及滿額禮。

    彈珠超人與假面騎士，是許多人的童年回憶，王高榮說，《假面騎士》是日本東映公司自1971年開始推出的特攝英雄系列，迄今已超過50年，是經典的長壽作品，此次展出的假面騎士，都是第1代昭和時期的作品，約有37個，包括變身裝甲、武器設計、摩托車裝備等。

    《炸彈人彈珠人爆外傳》是1998年2月到1999年1月期間，日本名古屋電視台與朝日電視系播放的電視動畫，共48集。此次展出的光之龍，是最終決戰「光之龍的誕生」中，由白寶、藍寶、黃寶、黑寶等4位主角彈珠超人合體而成。

    活動期間還有萬台迴力車展示，以及懷童古童玩體驗，包括滾鐵圈、罐頭獨輪車等，還有無患子產品1年1檔的迎春好運特賣活動。

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

    王高榮收藏第1代假面騎士、爆外傳彈珠超人模型，25日至2月2日期間開放參觀。（記者劉婉君攝）

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