用路人注意！ 春節連假這2天 國1、國3彰化5交流道高乘載

春節期間彰化縣有5處交流道實施高乘載管制，警方將加強交通疏導。（資料照）

2025/01/16 12:34

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！今年春節連續假期從1月25日至2月2日，為期9天，彰化縣警局今天（16）公布相關交通疏導管制及改道措施，其中1月31日及2月1日下午1點至晚間6點，實施北上匝道高乘載管制，包含國1北斗、員林、彰化交流道及國3快官系統交流道、和美交流道，限3人以上及特種車輛才可上國道。

國1埔鹽系統交流道，將於1月29、30、31日清晨5點至中午12點封閉南下匝道，1月31日及2月1、2日中午12點至凌晨零點封閉北上匝道道，呼籲用路人於該時段改道行駛，或利用其他交流道上高速公路。

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相關替代道路，台76線欲轉國1南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。

台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國1彰化交流道。

配合匝道儀控管制，國1彰化、員林交流道匯入國1綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國1，交通隊提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國3，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

彰化縣連續假期期間經常壅塞路段有員林市台76線員林匝道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線福興路段等，縣警局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導。台61線西濱快速公路部分，民眾為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，警方也針對台61線投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線警分局也規劃勤務在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

春節期間彰化縣鹿港鎮預計將湧入大批遊客管制，警方將加強交通疏導。（資料照）

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