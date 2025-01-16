喜迎春節 台南新化農會邀小朋友創意燈籠彩繪

新化區農會邀請小學生進行創意燈籠彩繪，熱鬧迎接春節。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/16 12:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕春節將至，台南新化區農會今天邀請當地學童進行應景的燈籠彩繪，孩子們盡情揮灑，創意構圖，並寫上吉祥賀詞，完成後，佈置在大樓廣場，喜迎小龍年的到來。

參加燈籠彩繪的學童來自正新國小，共有60人，在農會四健指導員與志工的協助下展開創作，構圖五花八門，包含生肖年應景的蛇，多以Q版為主，以及各式卡通人物等，琳瑯滿目。

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今天的創意燈籠彩繪，作品將掛置在大廳廣場，妝點出迎新的喜氣氛圍，也為下週舉辦的「蛇prise青農市集」熱鬧造勢。

新化農會總幹事林侑融表示，市集將於本月24日登場， 讓民眾在春節前夕，可以買到最新鮮的地方特產，當天還安排花藝老師進行「招財納福蔬果創意盆栽」的教學課程，不要錯過。

教學課程結合當地農民用心栽培的蔬果，以及觀葉植物，融入招財納福的意象，為家中增添春節喜氣，林侑融歡迎各界前來市集採買，也欣賞小朋友的燈籠創作，歡樂迎新。

新化區農會邀請小學生進行創意燈籠彩繪，熱鬧迎接春節。（記者吳俊鋒攝）

新化區農會邀請小學生進行創意燈籠彩繪，熱鬧迎接春節。（記者吳俊鋒攝）

新化區農會邀請小學生進行創意燈籠彩繪，熱鬧迎接春節。（記者吳俊鋒攝）

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