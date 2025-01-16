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    台北市春節期間路邊停車暫停收費 計程車每趟加30元

    台北市交通局估計，春節返鄉人潮預期將自1月24日開始湧現，1月24日及27日（小年夜）下午尖峰時段及2月2日（初五）下午返鄉收假交通疏導，加派員警義交站崗並調整號誌。（記者塗建榮攝）

    台北市交通局估計，春節返鄉人潮預期將自1月24日開始湧現，1月24日及27日（小年夜）下午尖峰時段及2月2日（初五）下午返鄉收假交通疏導，加派員警義交站崗並調整號誌。（記者塗建榮攝）

    2025/01/16 12:27

    〔記者林承鴻／台北報導〕春節連假自1月25日至2月2日止共計9天，台北市路邊停車格原則上暫停收費，原週日收費之路邊停車格仍實施收費，路外停車場則維持原有費率收費。北北基計程車自1月22日至2月2日止，實施春節加成運價，每次起跳價加30元，一律照表收費，台北市交通局鼓勵民眾多使用大眾運輸，避免塞在路上。

    春節返鄉人潮預期將在過年前最後一個上班日1月24日開始湧現，台北市交通局加強1月24日及27日（小年夜）下午尖峰時段及2月2日（初五）下午返鄉收假交通疏導，加派員警義交站崗並調整號誌。1月25日至2月2日，取消調撥車道措施。

    春節連假期間，市區公車原則依假日班次行駛；假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘日期依一般日至少2分之1班次行駛；捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務。

    1月28日（除夕）全市路邊停車格均暫停收費，連假期間原週日收費之路邊停車格仍實施收費，其餘停車格暫停收費，路外停車場則維持原有費率收費。禁停黃線原則比照假日管制方式，是否開放停車仍依現場牌面公告為主。貨車裝卸貨格位及限時格位仍依現場牌面管制時段管制。

    迪化商圈周邊至1月27日止，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、三號水門堤外、五號水門堤外停車場，及民樂街、塔城街與西寧北路路邊停車格，將提高費率至40至80元不等；信義商圈周邊至1月26日止，松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信廣場地下停車場，假日10時至20時停車費率調整為每小時80元。

    交通局特別呼籲，春節前交通流量大，請民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行，以免塞車；台北市交通順暢小組透過24小時即時路況通訊群組，加強橫向聯繫，並確實執行維持路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度、增派警力疏導、管制道路挖掘施工、加強路況查報及資訊發布等積極作為，以減緩春節期間交通衝擊。

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