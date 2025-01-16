德國海上圖書館「望僕號」抵花蓮港明起開放 台灣好行增停花蓮港

海上圖書館望僕號來到花蓮港，明天17日起開放登船至2月2日。（花蓮縣府提供）

2025/01/16 12:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕世界上最大的海上圖書館「望僕號」來台灣，繼停靠高雄港後，望僕號已經在昨天開抵花蓮港，將在明天下午1點起開放，吸引愛書人網路預約，由於每梯次參觀人數有限制，週末18、19日已幾乎額滿。縣府觀光處指出，台灣好行310太魯閣線將增停花蓮港，歡迎民眾多利用！

由德國「好書共享協會」經營的望僕號，是世界最大的海上圖書館，船上有超過2000種豐富藏書，包括科學、藝術、兒童、語言等各類型書籍，這次來台共停靠高雄、花蓮及基隆港，船隻昨天已開抵花蓮港14號碼頭，開放時間是明天17日開始，直到至2月2日大年初五。

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望僕號入場採網路預約制，參觀時間是下午1點到晚上8點半，最後梯次上船時間是晚上8點，每週二公休，入場費50元可折抵20元購物金。縣府指出，目前望僕號預約相當熱烈，本週末18、19日幾乎已預約完畢，明天及下週一尚有名額，週二公休，每週一下午6點起開放當週三至隔週一的預約，預約網址： https://reurl.cc/G5aOoD。

配合望僕號停靠，台灣好行將由310線增停花蓮港，310線從花蓮轉運站出發，沿途停靠花蓮「小京都」將軍府、「望僕號Doulos Hope Hualien」臨時站、花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、達基力藝術文化基地等，遊客可多加利用。

自行開車旅客，花蓮港14號碼頭位置可搜尋Google Map的（Doulos Hope Hualien），從花蓮港觀光遊憩碼頭入口進入，在台肥海洋深層水園區前也有指示標。

海上圖書館望僕號來到花蓮港，地點花蓮港14號碼頭，開車民眾可google搜尋「花蓮港觀光遊憩碼頭入口」進入。（花蓮縣府提供）

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