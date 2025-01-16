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    首頁　>　生活

    他好奇除夕夜還會親自下廚嗎？ 網嘆：光買菜提菜就很累了

    一名網友分享，由於阿嬤的身體不如以往健朗，這2年來家族改為至餐廳吃年夜飯，不禁好奇詢問「除夕夜是否還有人親自下廚」，PO文曝光引發網友迴響，還有網友揶揄「以後自煮圍爐，說不定會變成回憶」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    一名網友分享，由於阿嬤的身體不如以往健朗，這2年來家族改為至餐廳吃年夜飯，不禁好奇詢問「除夕夜是否還有人親自下廚」，PO文曝光引發網友迴響，還有網友揶揄「以後自煮圍爐，說不定會變成回憶」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/16 13:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆過年將至，一名網友分享，由於阿嬤的身體不如以往健朗，這2年來家族改為至餐廳吃年夜飯，不禁好奇詢問「除夕夜是否還有人親自下廚」，PO文曝光引發網友迴響，還有網友揶揄「以後自煮圍爐，說不定會變成回憶」。

    這名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及原PO小時候過年，家裡都是親自下廚煮滿滿一大桌好吃的，不過原PO的阿嬤近幾年身體沒這麼好，家中這2年改成前往餐廳吃年夜飯，原PO感嘆「但其實說真的少了一種感覺，但又不捨得我阿嫲辛苦」，反問網友「現在除夕夜還會有人親自下廚嗎？」

    鄉民看到發文後紛紛留言，有人說「少數了，但大多都是長輩在煮吧」、「以前四大節都是家中自己煮備餐，現在整年想吃甚麼時候都有，應景也是買現成的」、「其實光是買菜提菜就很累了，尤其是上年紀的長輩，腿骨都不太好，會很吃力」、「家族聚餐人多最好出去吃，方便多了......光煮2X人的菜和洗2X人的碗就累死，為了長輩好，年紀大別再自煮」，還有網友笑說「以後自煮圍爐，說不定會變成回憶」。

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