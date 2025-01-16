學測1/18登場！高雄二考區3考場1/17下午開放查看試場座位

114學年度學科能力測驗18日登場，17日下午2點開放查看試場座位。（資料照）

2025/01/16 11:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕114學年度大學學科能力測驗將於1月18日至20日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共計有3個分區考場，分設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區），高雄（二）考區考生人數共計5220人，明（17）日下午2時至4時開放查看試場座位。

中山大學試務中心表示，學測第1天考數學（A）科、自然科，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學科（B）、社會科，提醒考生每日上午7點30分前開放進入考場，接送考生親友請勿於考分區門口逗留，造成人潮聚集。

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此外，無論考生實際應考日期是自何日開始，查看試場皆請於1月17月規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放查看。

考生於考試當日務必攜帶簡章規定的應試有效證件正本之一，並於進入試場後配合監試人員查驗，應試有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等，若入場應試時未攜帶有效證件正本，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達考（分）區試務辦公室，扣減其該節成績1級分，未攜帶且未依規定時間送達者以各節次扣減級分，影響很大。

同時提醒考生務必要攜帶規定身分證件，並先行確認考場位置以及座次，以免跑錯考場；第一節考試時間為上午9點20分，各節考試前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可入場，除身分證件及考試必用文具可攜至座位外，其餘物品均應放置於臨時置物區，個人配戴的電子錶若有鬧鈴功能也要記得關閉或取消，違規者將減扣該科成績。

考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、簽題卷並不得簽名、書寫、劃記、作答，此部分是考生最常犯錯的問題；考試開始鈴響起，請考生於確認該節答題卷的應試號碼與姓名後，於答題卷上「確認後考生簽名欄」簽全名，未簽名者扣減該節成績1級分。

此外，考場內也禁止飲水及嚼食口香糖，考生如因病需中途喝水，可於考前持相關證明，向試務辦公室報備；有關考生個人必須使用的醫療器材，則須持醫院診斷證明書並經檢查方能使用。

114學年度學測因應氣候變遷，採「有條件開放冷氣」，各考試前一日將依交通部中央氣象署天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日之考試時間內，任一個時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務。建議考生依前一日大考中心試場開放冷氣查覽相關公告情形，穿著妥適的保暖衣物舒適應試，應試考生得自主佩戴口罩，並於監考人員查驗身分時應暫時脫下或拉下口罩供監試核對。

應試資訊請於試前至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」上網查詢，內容包括應試號碼、確切考試地點等資訊，以利安心順利應考。

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