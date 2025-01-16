寒冬送暖26年！議員母、鄉長兒合買物資 助219戶弱勢過好年

彰化縣議員顧黃水花（右3）自掏腰包買物資發放濟助219戶弱勢家庭，這已是連續第26年舉辦這項愛心活動。（記者湯世名攝）

2025/01/16 12:15

〔記者湯世名／彰化報導〕寒冬送暖26年！下星期就是農曆春節連續假期，彰化縣議員顧黃水花、花壇鄉長顧勝敏母子檔，自掏腰包合買白米、香腸、油品等物資，今天（16日）發放濟助219戶弱勢家庭，這已是母子檔連續第26年舉辦這項愛心活動，領到物資的鄉親都開心說可以過好年了。顧黃水花表示，她與鄉長顧勝敏將持續下去，讓愛不停歇。

今天發放愛心物資地點在顧勝敏從政前開設的仁佑診所前，一早即有弱勢家庭民眾前往領取，顧勝敏與母親顧黃水花、鄉農會總幹事顧碧琪、前鄉長顧金土等人，在發放給弱勢家庭時也都不忘祝福新年快樂。

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顧黃水花指出，她與夫婿顧金土年輕時生活困苦，常接受很多人的幫忙與關心，而當他們有能力幫助別人的時候，無時無刻以飲水思源感恩的心情來幫助別人；她們都會在每年的農曆節前舉辦寒冬送暖，讓弱勢家庭都能快樂過好年。

有鄉親說，他們每年都會來領取救濟物資，次數已多到數不清，縣議員、鄉長母子檔發放物資不中斷，讓他們過好年，實在很感動。

顧勝敏表示，今年準備的物資有白米、香腸、油品等，分送給全鄉219戶弱勢家庭，而這項寒冬送暖愛心活動已經連續舉辦26年，從未中斷，未來他們將以愛鄉愛民的理念持續下去，並希望能藉此拋磚引玉，社會各慈善團體加入公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

彰化縣議員顧黃水花（中）、花壇鄉長顧勝敏（右1）母子檔，自掏腰包合買白米、香腸、油品等物資，今天發放濟助全鄉逾219戶弱勢家庭。 （記者湯世名攝）

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