23日「清囤日」！ 民俗專家提醒香爐是財庫 慢慢清理香灰才不會倒掉財運

民俗專家蔡滕表示，整理神明桌時，因香爐是財庫，清理香灰要用鐵湯匙慢慢舀才不會一下子倒掉財運（蔡滕提供）

2025/01/16 12:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週就是農曆春節連假，民眾家中若有神明桌，供奉著神明及祖先牌位，傳統會在農曆12月24日送神，此時會清理神明桌，也就是「清囤」，今年在國曆的1月23日；中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕指出，送神日當天要清掃神明桌，要記得神明及祖先香爐在清理後放置時位置不要放錯，而香爐是插香屬火，不可用水清洗，而且象徵財庫，要慢慢清香灰，不要一下子倒出，否則等於把財運倒掉。

蔡滕指出，每一年過年前家家戶戶都要打掃，一般是沒有什麼禁忌，但神明桌的清理通常是在農曆12月24日送神日進行，但清囤時，就有一些要注意。

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當天神像及香爐都是可以移動來清潔，先神佛後祖先，但畢竟傳統神位及爐位的擺設都有專家看過，建議要移動清掃時，要先在神明桌上做記號，清掃完就放回原位，而香爐本身也要做記號，不要把神明爐及跟祖先爐放錯，而且神像及香爐不能用水洗，神佛像可持神佛用刷子或乾淨擦拭布，只能清理神身不要清理臉部。

由於香爐象徵財庫，蔡滕表示，要清香爐要先準備篩網，下面鋪上報紙，要鐵湯匙一勺一勺撈起倒到篩網中，清理好之後，把篩網下的沒有雜質的香灰，先用3張壽金金紙在香爐燒掉掉後，香灰再重新倒入香爐中，且要使其平整，並且再燒3柱香插上，而篩網內香渣等雜質與過去原本插在香腳則一起跟壽金在平時燒金紙的爐火燒掉。

除了神明桌清囤上有一些上述禁忌，一般打掃室內是沒有什麼禁忌，衣服及玩具可以回收就回收，但若是長輩有人在近期去世，建議長輩過去穿的衣服，一年後再處理，因為長輩可能執念會想回來看看。

民俗專家蔡滕提醒民眾，要清囤時因香爐是財庫，清理香灰要用鐵湯匙慢慢舀才不會一下子倒掉財運（蔡滕提供）

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