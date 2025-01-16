全台最大「人肉」點鈔！ 彰市150人清點4596萬敬老金數到手軟

彰化市公所動員百餘名員工與志工進行現金點鈔作業場面壯觀，警方派員警戒。（記者湯世名攝）

2025/01/16 11:39

〔記者湯世名／彰化報導〕全台最大「人肉」點鈔！邁入第28年的彰化市春節敬老禮金今天（16日）發放，共有3萬482位70歲以上長者受惠，金額高達1億8289萬2000元，其中現金部分達4596萬元。市公所動員150多人清點，桌上擺滿千元大鈔，每個紅包袋塞入6000元敬老金，再由150名人次警力護鈔，送到每個長輩手中，市長林世賢說：「彰化市的老人好幸福！」

今年，共有多達2萬2822位長者選擇用轉帳，7660位選擇領現金，轉帳的部分，公所於16日前撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於今天前往各里辦公處或指定地點同步領取。

請繼續往下閱讀...

配合發放禮金的「大工程」，今天上午全市73里里幹事、志工與市公所員工共150多人齊聚介壽生活藝文館，大家化身「人肉點鈔機」點鈔，市長林世賢與大家一起點鈔，並將6000元現金逐一分裝進紅包袋後，再由專人將禮金送至各里辦公處或指定處發放；由於同時有多達近4596萬元的現金「滿街跑」，彰化警分局也加派警力護鈔。

市長林世賢分別前往萬安里辦公處，以及新華里彩鳳庵活動中心等處，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年。

彰化市公所是從1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，後來調增為每人發放6千元。2013年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。後來為符合實際，2015年市民代表會臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並從當年起開始實施。

彰化市長林世賢（左）加入公所人員點鈔。（記者湯世名攝）

彰化市公所員工熟練地攤開現鈔點算。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢（左）在萬安里辦公處發放春節敬老禮金。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法