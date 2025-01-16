週末氣溫短暫回暖！下週一冷空氣再報到 北台灣轉冷

今日清晨低溫分布。（中央氣象署提供）

2025/01/16 11:45

〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期持續受到冷氣團影響，各地氣溫偏低。中央氣象署說明，今明兩天台灣周邊水氣減少，需注意夜晚至清晨局部注意輻射冷卻帶來的低溫，週六、週日因冷空氣影響減弱，白天氣溫將短暫回升至20度或以上，但下週一起將有另一波較弱的冷空氣影響，北台灣氣溫再下降，其他地區影響較不明顯。

中央氣象署預報員葉致均說明，台灣持續受到大陸冷氣團影響，且周邊水氣減少，今日西半部與外島地區都是多雲到晴天氣，迎風面基隆北海岸、東半部地區等則雲量偏多，清晨也有較明顯的輻射冷卻發生，台南以北、宜蘭地區、外島金馬等，都有10度以下低溫。

請繼續往下閱讀...

葉致均表示，今明兩天仍持續受到高壓影響，台灣周邊風場以東北風為主，各地多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區有零星降雨，北台灣白天氣溫僅15-17度，感受上相當寒冷，其他地區因雲量減少，中南部約20-22度，高屏可達23-24度左右，中南部地區日夜溫差偏大。

此外，葉致均指出，週六起高壓對台灣影響減弱，風場轉為偏東風，週六至週日期間，各地氣溫回升，週日晚起北方冷高壓再度影響台灣，下週一起台灣周邊再轉為東北風，但因冷空氣強度較弱，僅北台灣稍微轉冷，其他地區注意晚間氣溫偏低，中部以北、宜蘭地區約13-15度，花東地區16-17度。

葉致均提到，週日水氣稍有增加，東半部地區降雨明顯一些，中部以北山區也有零星降雨，北部地區雲量增多，其他地區天氣則不受影響，下週一後水氣仍然偏少，迎風面的東半部地區有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法