北科大攜手太陽鳥軟體產學合作 聚焦研發創新、人才培育

北科大與美商太陽鳥軟體Sunbird攜手「Sunbird・北科能源管理研發中心」，今舉行產學合作簽約儀式。（記者楊綿傑攝）

2025/01/16 11:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕北科大與美商太陽鳥軟體Sunbird攜手「Sunbird・北科能源管理研發中心」，今舉行產學合作簽約儀式，Sunbird將持續與北科大資工系技術合作，聚焦於資料中心基礎設施管理與智慧能源解決方案，在研發上共同創新，合作培育軟體技術人才。北科大校長王錫福表示，雙方密切合作多年，累積金額已近億，也提供學生有機會參與世界級公司的研發工作。

王錫福指出，雙方自2016年開展合作，2019年10月展開第一期的5年計畫，合作設立研發中心，並於去年10月啟動第二期的5年計畫，累計合作金額將達到1億元的規模，已建立長期合作的默契與信賴。

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王錫福表示，雙方都非常重視人才培育，「Sunbird每二個星期都派主管和工程師，跟我們的老師、學生一起開會，討論和提供回饋建議。」合作迄今，累計超過100位碩士生及大學生參與多項技術研發，每年暑假，參與計畫的大學生有機會到Sunbird台灣分公司實習，已有20多位學生畢業後加入Sunbird工作。盼未來能有更多師生投入資料中心軟體、節能、人工智慧等前瞻研究，協助台灣發展DCIM產業鏈，在國際上發揮更大的影響力。

Sunbird董事長徐清一提到，公司的願景是建立1個以台灣為中心的DCIM全球研發基地，北科大培育不少優秀的軟體人才，台灣分公司有4成員工都來自北科大，因此希望持續與學校產學合作，提供工程師與學校師生共同研發的場域，合作培育學生軟體開發與測試的實務能力，能強化學生與跨國企業工程師溝通及協同合作的經驗擴展研發的能量和速度，達成資料中心管理效能及節能減碳的目標，使台灣未來在跨國性軟體研發管理及先進DCIM軟體發展上，在全球市場上占有一席之地。

Sunbird・北科能源管理研發中心主任、北科大資工系教授劉建宏說明，中心主要聚焦於應用敏捷開發、自動化測試、程式碼重構、效能優化等相關技術及教育訓練，以及針對DCIM軟體的壓力測試、程式碼品質分析，未來將擴展導入AI在軟體開發和資料中心的應用。

北科大與美商太陽鳥軟體Sunbird攜手「Sunbird・北科能源管理研發中心」，今舉行產學合作簽約儀式。（記者楊綿傑攝）

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