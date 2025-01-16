為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵將推環保共用傘！ 3月起全台高鐵站、捷運站逾500個租借站都有

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    2025/01/16 11:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（16日）宣布推出「高鐵 x raingo環保共享傘」計畫，3月起提供旅客租借雨傘，包括高鐵全台12個車站、桃捷、北捷和raingo位於北台灣超過500個租借站都有。

    高鐵公司今天舉行「台灣高鐵永續循環行動」記者會，以「100% THSRC RECYCLED」為理念發想的行動，以逐步汰換高鐵員工制服材質為目標，改由100%車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，並將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質，於2024年已成功減少17公噸廢棄物，相當減碳近48公噸。

    根據高鐵公司針對車站廢棄物統計，發現以可回收再利用的寶特瓶和微波食品餐盒佔大宗，進而發想「台灣高鐵永續循環行動」，將回收寶特瓶加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維，即俗稱環保紗線製作成高鐵制服，首波將先以車站及運務人員的襯衫開始開發，後續再逐步擴及其他人員的制服樣式。

    同時，高鐵公司將所開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒也同步回收再製為購物袋。

    高鐵公司表示，將車站寶特瓶回收所產生的再生聚酯纖維運用到傘布上，並與raingo（樂眾科技公司）合作，預計自3月起在高鐵12個車站、桃捷、北捷及raingo位於北台灣超過500個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」，提供民眾租借使用。

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播