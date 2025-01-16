高鐵將推環保共用傘！ 3月起全台高鐵站、捷運站逾500個租借站都有

高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

2025/01/16 11:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（16日）宣布推出「高鐵 x raingo環保共享傘」計畫，3月起提供旅客租借雨傘，包括高鐵全台12個車站、桃捷、北捷和raingo位於北台灣超過500個租借站都有。

高鐵公司今天舉行「台灣高鐵永續循環行動」記者會，以「100% THSRC RECYCLED」為理念發想的行動，以逐步汰換高鐵員工制服材質為目標，改由100%車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，並將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質，於2024年已成功減少17公噸廢棄物，相當減碳近48公噸。

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根據高鐵公司針對車站廢棄物統計，發現以可回收再利用的寶特瓶和微波食品餐盒佔大宗，進而發想「台灣高鐵永續循環行動」，將回收寶特瓶加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維，即俗稱環保紗線製作成高鐵制服，首波將先以車站及運務人員的襯衫開始開發，後續再逐步擴及其他人員的制服樣式。

同時，高鐵公司將所開發的環保紗線及再生塑膠粒運用於紀念品開發製作；而微波食品餐盒也同步回收再製為購物袋。

高鐵公司表示，將車站寶特瓶回收所產生的再生聚酯纖維運用到傘布上，並與raingo（樂眾科技公司）合作，預計自3月起在高鐵12個車站、桃捷、北捷及raingo位於北台灣超過500個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」，提供民眾租借使用。

高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

高鐵公司3月將推共享傘，全台高鐵車站、桃捷和北捷和raingo位於北台灣超過5百個租借站推出「高鐵 x raingo環保共享傘」。（記者吳亮儀攝）

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