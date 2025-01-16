鹿港天后宮網路點燈大成長 已佔4成

鹿港天后宮點燈今年價格不變，網路點燈已佔4成。（記者劉曉欣攝）

2025/01/16 11:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路浪潮來襲，彰化縣鹿港天后宮開放網路點燈10多年來，在疫情期間年年成長3％到5％，迄今網路點燈已佔4成，其中以年輕族群與外縣市居多，在地居民還是習慣直接到到廟裡拜拜再順便點燈。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，網路點燈已成趨勢，加上線上支付的方式多元化，連手機都可以直接點燈，這都是帶動網路點燈人數大幅增加的關鍵原因。尤其在台灣幾乎人人有手機，在網路便捷下，也讓民眾接受線上點燈的意願連帶提高。

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劉家汶強調，鹿港天后宮開放線上點燈超過10年，剛開始只佔很小的比例，前幾年碰上疫情，外縣市的民眾慢慢接受線上點燈，點燈之後，廟方也會寄出收據與紀念品，點燈信眾再敲定時間來廟裡拜拜就好，符合工商社會繁忙現代人的生活節奏。

劉家汶說，線上點燈除了方便以外，最重要的是不必排隊，不用人擠人，因為大多數人都是選在春節期間來點燈，往往都是大排長龍，還會遇到大批的走春拜拜人潮，只要啟用線上點燈模式，就會持續都線上點燈了。

劉家汶說，鹿港天后宮今年點燈價格維持不變，安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、祈良緣等都是800元，限量的閤家平安斗點燈價格為3800元，財運亨通斗8800元。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，該廟推出線上點燈約6、7年，只要民眾點燈，都會主動拍照或是錄影，透過LINE來傳訊給點燈信眾，因此大受好評，目前線上點燈約為5成，也讓春節期間派員協助現場點燈登記作業的壓力降低。今年點燈價不變，光明燈300元，藥師燈有1000元與1500元兩種價格。

鹿港地藏王廟點燈價格不變，網路點燈已佔5成。（記者劉曉欣攝）

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