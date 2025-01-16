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    嘉大註冊率未達9成 校方澄清：算入進修學士班部分

    嘉義大學表示，113學年度招收學士班日間學制39系、招生人數1901人，註冊率達95.53%。（嘉義大學提供）

    嘉義大學表示，113學年度招收學士班日間學制39系、招生人數1901人，註冊率達95.53%。（嘉義大學提供）

    2025/01/16 11:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕近日有媒體引用「大學校院校務資料庫」資料，報導國立嘉義大學113學年度新生註冊率86.46%，在國立大學中僅高於離島的金門大學，嘉大今天澄清，113及112學年度學士班日間學制註冊率分別達95.53%及97.39%，是因配合政府政策招收學士班進修學制12系、招生人數593人，在少子女化衝擊下註冊率僅56.95%，整體註冊率未達9成。

    嘉義大學表示，學校透過創新課程設計、跨域學習、產學鏈結及國際合作等多元策略，積極實踐大學社會責任（USR）及聯合國永續發展目標（SDGs），展現辦學特色，113及112學年度學士班日間學制註冊率分別達95.53%及97.39%，除藝術類科學系外全校各系皆滿招，博士班註冊率近3年均達100%。

    嘉大表示，113學年度招收學士班日間學制39系、招生人數1901人，註冊率達95.53%，另配合政府政策招收學士班進修學制12系，多數國立大學進修學士班因註冊率不佳而停招，嘉大善盡社會責任持續開設橫跨6個學院的12個進修學士班、全國最高招生人數593人，其他國立大學進修學士班招生人數多在200人以下，提供國人終身學習的多元進修管道。

    嘉大表示，為培育學生成為跨領域、多專長的人才，持續提升師生創新學習，推動微學分、跨領域學程、通識實踐課程、業界協同教學、學生自主學習等，更提供跨域學習獎勵金，以鼓勵學生培養自主學習能力，並幫助學生提升跨國移動力，推動大一英文分級授課、提供學生修讀EMI課程獎勵金、教師教學與學生學習國際交流補助、國際學者協同教學等，以提升學生競爭優勢。

    嘉大表示，2024年第21屆國家新創獎學研新創獎，嘉大獲得三項獎項居國立大學第6名、全國公私立大學第10名佳績，113年度產學合作經費達8.56億元；獲教育部持續補助高教深耕計畫、學生雙語化學習計畫、大學聯盟深化數位學習推展與創新應用計畫、教學實踐研究計畫等，因應半導體產業發展，近期也加入台灣大專校院人工智慧學程聯盟推動跨校半導體課程。

    嘉義大學開設進修學士班招生人數達593人。（嘉義大學提供）

    嘉義大學開設進修學士班招生人數達593人。（嘉義大學提供）

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