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    質疑台中山海屯景點推廣不如市區 周永鴻建議開發2日以上行程

    觀旅局表示，全市景點都有積極推廣，如日前就對潭雅神園道進行修建，要吸引更多的人。（市府提供）

    觀旅局表示，全市景點都有積極推廣，如日前就對潭雅神園道進行修建，要吸引更多的人。（市府提供）

    2025/01/16 10:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週就是9天春節，民眾都會安排遊玩的景點，台中市議員周永鴻發現，台中觀旅局官方網站上列出的景點超過400處，山海屯區佔其中約3分之2，但觀旅局包括社群平台對山海屯景點推廣相對不足，且遊客留宿也比不上市區，要求市府應跟旅宿和餐飲業者合作，藉由套裝優惠行程等方式開發兩日以上行程，增加外縣市旅客至山海屯遊玩及留宿意願。

    觀旅局表示，有積極行銷推廣台中市觀光景點及活動資訊，且透過社群貼文介紹，如配合「2024台中好湯溫泉季」、「2024台中國際花毯節」活動，宣傳山城地區觀光景點及周邊各種建議遊程及旅宿合作專案優惠，另搭配節慶主題宣傳介紹優惠訊息，如：台中情人節飯店限定優惠，包括谷關溫泉養身會館、金典酒店、日月千禧、頭等艙飯店等；盤點台中跨年活動資訊懶人包提供推薦遊程帶動過夜經濟等。

    周永鴻指出，台中觀旅局官方網站上列出的景點超過400處，雖山海屯區佔其中約3分之2，但觀旅局對其推廣相對原市區不足。

    周永鴻指出，根據觀旅局提供資料，包含「大玩台中」App及觀旅局經營的各項社群平台，山海屯景點的宣傳貼文佔不到全部貼文一半，事實上，山海屯區有許多相關好玩的地方，如新社、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、谷關溫泉區，應積極推廣，而登山步道，市府一直推廣大坑步道，但是烏日知高圳、大肚的萬里長城、潭子新田登山步道、海線的鰲峰山公園，但市府並沒有積極對外介绍。

    此外，周永鴻也指出，根據觀旅局「台中市主要遊憩據點遊客行為資訊網」統計，外縣市遊客在山海屯區景點的留宿率通常都遠低於原市區。以去年7到8月該網站統計，「宮原眼科及綠川水岸廊道」留宿率為48%，「審計新村、草悟道和勤美」留宿率為44%，相較山線著名的「潭雅神綠園道」僅24%，「霧峰林家」僅20%。

    周永鴻建議觀旅局，透過強化和旅宿和餐飲業者，串連景點研發更多二日以上行程，結合景點周邊店家推出優惠，並透過官方社群對山海屯市同樣加強宣傳，增加遊客在台中市留宿的意願。

    觀旅局表示，對於山城的谷關溫泉也積極推廣。（記者蘇金鳳攝）

    觀旅局表示，對於山城的谷關溫泉也積極推廣。（記者蘇金鳳攝）

    周永鴻表示，潭子的青田步道是很不錯的步道，但觀旅局很少推廣。（周永鴻提供）

    周永鴻表示，潭子的青田步道是很不錯的步道，但觀旅局很少推廣。（周永鴻提供）

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