到衛武營走春 鳳山南京路西側人行道改善農曆年前開放

鳳山南京路西側人行道改善工程預定農曆年前全面開放。（工務局提供）

2025/01/16 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕為提升衛武營路網步行品質，兼顧市民通行權益，高市工務局道路養護工程處辦理鳳山區南京路、國泰路二段至五甲一路人行環境改善，以分階段、分街廓方式進行改造，預定農曆年前完成並開放西側800公尺人行道。

道工處說明，至去年中已完成國泰路至新富路以北約1.1公里長人行道，去年7月接續向新富路以南路段推進，今年農曆年前將再完成南京路由新富路至瑞隆三角公園、約800公尺長路段西側人行道。

請繼續往下閱讀...

道工處指出，南京路是鳳山地區南來北往的主要道路，緊鄰衛武營國家藝文中心及衛武營都會公園，過去台灣燈會時道工處已先配合衛武營燈區重新規劃周邊南京路人行環境，包含人行空間延伸、保留既有喬木並設置帶狀綠廊、增設照明、改善道路排水等，營造優美散步道。

該路位處鳳山、前鎮、苓雅區交會核心，沿線為五甲國宅及大樓林立，民生機能豐富，北至國泰路可與捷運橘線接壤，未來也將成為黃線行經路段，為優化整體空間，將人行道換新為平整、耐用的鋪面，簡潔美觀且自然融入周邊市景，並檢討調整人行動線及增設無障礙斜坡，同時將街角擴大縮短行人穿越馬路的距離，落實人本安全的用路理念。

附近居民張先生表示，南京路人行道已年久老舊不夠平整，改善過的步道舒適感提升不少，期待市府早日完成改善，變成大家年節期間走路搭車拜年及運動散步的好地方。

道工處補充，南京路周邊還有中小學、鳳山運動公園、五甲社區公園、新富路海洋商圈等重要活動場域，人行環境改善工程預計今年內全段完工，未來完成後，由瑞隆三角公園步行至衛武營，再經由正義路可抵達鐵路園道，將休憩網絡友善串聯，勾勒出高雄微旅新地圖。

鳳山南京路西側人行道改善工程預定農曆年前全面開放。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法