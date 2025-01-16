北市銷毀1.5萬公斤違規生鮮蔬果 3品項為大宗

台北市市場處今公布去年12月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，主要不合格品項為芥菜、菠菜及辣椒。（北市市場處提供）

2025/01/16 10:23

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市市場處今公布去年12月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，此次共抽驗1201件蔬果產品，發現88件不符合規定，主要不合格品項為芥菜、菠菜及辣椒，共銷毀1萬5325公斤，也針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，北農每日都會針對進場拍賣的果菜抽驗農藥殘留，並在拍賣前判定檢驗結果。去年12月共抽驗1201件蔬果產品，其中88件不符合規定，主要不合格品項為芥菜、菠菜及辣椒。

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市場處表示，當進場果菜經抽驗不合格，北農會隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才能拍賣；若檢驗不合格報廢銷毀，並依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處每年補助北農購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬4000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。北農也針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導。

台北市市場處今公布去年12月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，主要不合格品項為芥菜、菠菜及辣椒。（北市市場處提供）

台北市市場處今公布去年12月批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，主要不合格品項為芥菜、菠菜及辣椒。（北市市場處提供）

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