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    台鐵推《火車來去》聯名便當 明起北中南限量販售

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

    2025/01/16 10:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（16日）宣布，與公視台語台及華視2025開春台語生活情感戲劇《火車來去》合作推出聯名便當，帶領民眾透過美食與戲劇體驗1970到80年代台灣從農業社會邁入工業社會轉型過程，了解台灣發展的歷史軌跡，回憶當時的火車文化及月台販賣鐵路便當的懷舊美味與人情味。

    台鐵公司首次與電視節目《火車來去》合作聯名台鐵便當，復刻1970到80年代旅客搭乘火車的生活百態，讓民眾重拾舊時的回憶，並能貼近當時臺鐵車站及月台販賣鐵路便當狀況。

    台鐵除了提供車站、月台、蒸汽火車等相關場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，結合懷舊和升級的美味菜色，看著來去的火車，吃著懷舊古早味的鐵路便當，彷彿穿越時光回到1970到80年代。

    聯名便當售價150元，分別由台鐵公司台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及高雄餐旅分處製供，明天（17日）起限時、限量販售。另外，首賣當天在北、中、南3區分別推出限量各30組聯名鋼盒便當組，包含提袋、方形316材質不鏽鋼雙層便當盒，內含聯名便當菜色，及環保餐具組等豐富好禮，每人限購2組，每組售價699元。

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

    台鐵推《火車來去》聯名便當，明起北中南限量販售。（台鐵公司提供）

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