消失數十年！瀕危草鴞重現濁水溪

林業保育署南投分署生態調查在濁水溪下游至出海口監測記錄到草鴞活動，證實消失數十年的草鴞重現濁水溪。（林業保育署南投分署提供）

2025/01/16 10:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年2月有民眾在麥寮濁水溪出海搶救一隻遭鳥網纏住的瀕危鳥「草鴞」，經過調查及監測，林業及自然保育署南投分署今（16）日證實，除了南部地區，消失數十年的草鴞再次出現在濁水溪流域內活動。南投分署表示，這一發現不僅對保護台灣本土鳥類具有重要意義，未來將持續結合各界資源公私協力，致力維護及營造友善野生動物棲息環境。

草鴞是一種夜行性的貓頭鷹，受到棲息地與人類活動高度重疊，生存空間因土地開發等因素喪失，加上田間不當用藥間接導致草鴞誤食中毒野鼠致死，還有防鳥網的非刻意獵捕行為、繁殖地點築巢易遭犬隻攻擊侵擾，因而面臨嚴酷的生存危機，據指出，全國只剩數百隻為「瀕臨絕種保育類」野生動物。

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過去只在高雄、台南等南部地區發現，但近幾年陸續有鳥友在濁水溪出海口、二水生態保育站目擊草鴞活動，南投分署啟動調查計畫，委託研究團隊以自動錄音機收集環境聲源方式，分析草鴞鳴叫聲來確認出現情況，初步結果於濁水溪下游至出海口監測到6處草鴞頻繁活動的熱區，其中在濁水溪出海口甚至全年各月份均有草鴞活動紀錄。

南投分署長李政賢表示，根據以前調查資料，草鴞分布範圍以西南地區族群數量較為穩定，然約50至70年前，草鴞在台中、南投、彰化、雲林等中部地區淺山丘陵和農田並不罕見，因環境遭破壞消失許久，這次調查確認草鴞睽違數十年後再次出現在濁水溪流域內活動，是一件鼓舞人心的消息，也是進一步推動生物多樣性保育工作的契機。

李政賢強調，環境的變遷、農藥使用、棲息地破壞及遊蕩犬侵擾等問題仍然對草鴞的生存構成嚴重威脅，南投分署將持續調查確認所轄之重點區域，掌握草鴞活動狀況，並透過國土綠網串聯人網及整合各界資源，促進跨域合作、公私協力，共同致力於維護或營造友善野生動物棲息環境。

林業保育署南投分署生態調查在濁水溪下游至出海口監測記錄到草鴞活動，證實消失數十年的草鴞重現濁水溪。（林業保育署南投分署提供）

林業保育署南投分署生態調查在濁水溪下游至出海口監測記錄到草鴞活動，證實消失數十年的草鴞重現濁水溪沿岸，圖在西螺大橋拍攝到的畫面。（林業保育署南投分署提供）

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