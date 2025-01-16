菸蒂隨地丢！台東市富岡里清理出近1萬支

台東縣環境保護局昨天與台東市富岡里及環保志工合作清理出近10000根菸蒂，重達2公斤。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/16 10:08

〔記者黃明堂／台東報導〕為響應環境清潔週活動並加強宣導菸蒂對環境的危害，台東縣環境保護局昨天攜手台東市富岡里及環保志工合作舉辦「菸蒂不落地，環境土地淨」活動，規劃從富岡里里民活動中心起步，延伸至台11線及富岡街周邊地區，參與人員只要撿拾到500g菸蒂，即可在現場兌換實用禮品，共計30位民眾熱情參與，清理出近10000根菸蒂，重達2公斤，環保局感謝每一位參與夥伴的實際行動，為維護台東的美麗環境作出了貢獻。

台東縣政府表示，隨意丟棄菸蒂不僅會影響市容，菸蒂殘留的菸草還含有多種化學物質，難以分解，對環境造成長期污染。為守護得天獨厚的自然環境，除了加強管理單位的清掃維護外，民眾更應從日常生活中展現公德心，將菸蒂熄滅後隨身攜帶菸蒂盒進行回收，攜手營造乾淨整潔的環境。

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環保局指出，在生活環境周遭的道路，街角，排水溝及樹叢下，常可見民眾隨意亂丟菸蒂。廢棄的菸蒂殘留菸草、濾嘴和紙包裝三個部分，濾嘴成分為是一種人造持久的塑膠，丟棄於環境後無法生物降解而需要10年或更久時間才能分解；殘留的菸草含有4千種以上有害化學物質，如尼古丁及多環芳香烴類等有害物質，釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如釋放到環境進入土壤、水域、湖泊和海洋，菸蒂內的有毒物質溶出，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

此次撿菸蒂活動經過參與夥伴們的努力，共清理近10000根菸蒂，重達2公斤，期許透過此次活動傳遞正確的環保觀念並達到「減菸蒂」的最終目標，確保台東的環境能夠永續發展。

環保局呼籲，請有抽菸的民眾盡一份心力，將熄滅後的菸蒂隨身攜帶，帶回家或丟進垃圾桶，避免隨意丟棄，讓每一根菸蒂都能妥善處理。不論是在街頭巷尾，還是水溝樹叢等，讓我們攜手行動，愛護土地，共同守護這片珍貴的自然環境，為下一代留下潔淨美好家園。

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台東縣環境保護局昨天與台東市富岡里及環保志工合作清理出近10000根菸蒂，重達2公斤。（記者黃明堂翻攝）

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