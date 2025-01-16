新北補助社區銀髮族先修班 三重首都社區秀成果

三重首都花園社區管委會結合逸齋書畫會舉辦銀髮先修班送春聯活動 。（記者翁聿煌攝）

2025/01/16 10:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市為因應高齡化浪潮，自2022年6月達成1032里「里里銀髮俱樂部」政策目標後，於2023年起再推動「銀髮俱樂部先修班」，將服務觸角延伸到各社區大樓、公寓大廈，讓在地照顧、健康樂活體系更臻完善，截至去年底，全市共有405個社區管委會辦過先修班，部分有開辦先修班的管委會，利用春節前舉辦成果發表，像是春聯寫作並贈送活動，讓社區民眾情感更加緊密。

三重首都花園天下管委會主委林婉萍表示，該社區於去年9月申請先修班，結合逸齋書畫會，從10月起在社區圖書室開辦書畫班，每隔週上課，讓社區對書畫有興趣的長輩一起學習，並由師大退休教授鄭翼翔及其弟子到場教學指導，長輩都覺得受益良多。

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老師鄭翼翔表示，古人以書法作為修心養性的工具，結合詩文、繪畫成為一門藝術，讀書可增加知識，寫字可涵養品德，歷代大文豪像蘇東坡、王維等，不僅詩詞寫得好，他們書法和繪畫也都獨樹一格，對後世影響深遠。

首都社區藉期末成果展舉辦寫春聯、贈春聯活動，不僅春聯，還有小紅包，學員用金墨寫上吉祥話，如平安如意、節節高升、蛇來運轉等，還巧心配上圖畫，如竹節、如意、金蛇等，住戶索取踴躍。

社會局長李美珍表示，新北市有超過1萬個公寓大廈設有管委會，鼓勵各管委會申請「銀髮俱樂部先修班」，讓長輩下樓就能參加活動，有益長輩的身心健康，老人福利科長林妏燕表示，凡公寓大廈管委會參加銀髮先修班，每年可申請2萬元的補助，利用社區內公共空間辦理休閒、運動、藝術或人文等各式課程，歡迎洽老人福利科29603456分機3892。

銀髮先修班成員，除了春聯也繪製紅包袋送住戶，人人討著要。（記者翁聿煌攝）

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