五星級營地擁無敵海景 東海岸小野柳露營區1/23啓用

小野柳露營區23日啓用。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/16 09:42

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）位於富岡地質公園（原小野柳風景區）的小野柳露營區，為東管處轄下熱門的露營場。東管處為提升整體服務品質，期符合五星級露營區標準，著手進行全面整建改善工程，已於113年底竣工並完成招租作業，由飛創設計企業社取得經營權，訂於1月23日正式開放營運，歡迎喜愛露營的民眾規劃前往。

小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位，此次升級改造重點包括：營區道路拓寬動線調整、排水與供電系統改善、衛浴公共空間升級，並將原有的營位獨立水台調整為集中式水台，有效管理污、廢水排放，另外新建服務中心、室內料理區、洗衣間等，為露營愛好者提供舒適便利的硬體空間。

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而新的經營團隊飛創設計企業社，除了安排專業服務人員，隨時協助露友排除臨時狀況，並提供各項遊客服務，包括Line@線上訂位、露營設備租借、露營車進駐充電，還特別針對台東在地民眾推出「台東好朋友X台東人」優惠專案，只要登記住宿人為台東人，即提供免費租借帳篷、睡墊、營燈等整組基礎設備，外地朋友也可藉由台東當地友人進行預定，享受同等的優惠好康。

小野柳露營區即日起開放線上訂位，營位分為「有頂營位」和「平台營位」，「平日」有頂營位收費1200元，平台營位1000元；「假目」有頂營位1400元，平台營位1200元；「春節期間」有頂營位1600元，平台營位1400元，務必事先預約營位以免向隅！有關小野柳露營區的收費標準及相關優惠資訊，請逕上網站查詢。

小野柳露營區23日啓用。（記者黃明堂翻攝）

小野柳露營區23日啓用。（記者黃明堂翻攝）

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