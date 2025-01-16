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    希望棒球小子帥氣過年 髮型師為恆中小選手義剪

    希望棒球小子帥氣過年，髮型師為恆中棒球隊義剪。（記者蔡宗憲攝）

    希望棒球小子帥氣過年，髮型師為恆中棒球隊義剪。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/16 09:29

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕世界棒球十二強讓台灣棒球運動更受重視，激勵基層三級棒球選手們努力，恆春一名年輕髮設計師洪丞旻，感動小選手們在寒風中仍努力練習，特別前往恆春國中青少棒隊義剪，希望孩子們能簡潔帥氣的過新年。

    恆中青少棒隊近年成績穩定，在許多盃賽都有不俗表現，也是屏南唯一的青少棒隊；髮型設計師洪丞旻說，開設的理髮店就在球隊附近的市場內，偶爾也會有選手前往理髮，自己也會關心球隊的成績，偶然間知道部分孩子家中經濟較辛苦，都由教練嚴宏仁「業餘」手法修剪，決定在過年前給孩子們俐落髮型。

    恆中青少棒總教練尤建程指出，小選手們為了練習好整理，大多是乾淨簡潔的超短髮，但青少年成長速度快，許多選手頭髮長得快，教練們難免沒有時間幫忙理髮，只能不斷催促他們記得修剪，非常感謝洪設計師幫球隊27名孩子們整理髮型，都能開心過新年。

    洪丞旻表示，恆春半島去年觀光景氣下滑，看得出大家都相對縮衣節食，對於理髮這樣的需求都轉為保守，他也以百元平價收費來服務地方，但仍難免會有辛苦的民眾無法達到這樣的消費，期盼自己未來更有能力時，能供作更多的義剪公益，一起度過當地這波的觀光低潮難關。

    希望棒球小子帥氣過年，髮型師為恆中棒球隊義剪。（記者蔡宗憲攝）

    希望棒球小子帥氣過年，髮型師為恆中棒球隊義剪。（記者蔡宗憲攝）

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