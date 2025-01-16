冬季限定美景登場！ 台中霧峰校園落羽松秘境變色了

台中朝陽科大停車場旁的落羽松，隨著天氣變冷，近日轉為黃紅色，成為隱藏版的校園落羽松秘境。（記者陳建志攝）

2025/01/16 09:04

〔記者陳建志／台中報導〕天氣冷颼颼，冷空氣一波接一波，也催紅了各地的落羽松，台中霧峰朝陽科大校門口停車場旁種植約40棵的落羽松，去年12月底時還一片綠色，近日也轉為漂亮的黃紅色，搭配在兩排落羽松中間的枕木步道，營造出美麗的構圖，成為隱藏版的校園落羽松秘境，吸引不少學生、民眾來拍照。

落羽松屬落葉大喬木，幼株樹冠為直立圓錐形，成樹後逐漸長成闊圓形。單葉細線形，於小枝上排成兩列，酷似羽狀複葉。秋冬季時葉子由枯黃轉成紅褐色，形成獨特的景象，吸引許多民眾追逐拍照。

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去年入冬天氣較溫暖，不少地方的落羽松到了去年12月下旬還一片綠色，直到近日冷空氣一波接一波，除了民眾穿上厚重的外套，各地的落羽松漸漸轉為黃紅色，成為冬季限定的美景。台中霧峰朝陽科大校園內的落羽松近日也轉為美麗的黃紅色，校園內落羽松分布的地點在幼稚園與停車場、立體停車區、教學區、運動場區4個區域，但其中在第一汽車停車場及朝陽附幼旁邊的落羽松步道，因位置最好找、最醒目，吸引不少人來賞景拍照。

這裡的落羽松數量約40棵，數量不算多，但搭配中間的枕木步道，還有步道盡頭的一座涼亭，拍起照片相當漂亮，不但是一旁幼兒園老師經常帶小朋友來散步拍照的地方，也是不少到附近爬山運動的民眾來賞景拍照的景點，成為校園隱藏版的落羽松秘境。

去年底入冬後天氣較溫暖，到去年12月下旬，朝陽科大的落羽松還是一片綠色。（記者陳建志攝）

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