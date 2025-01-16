今陽光探頭夜晚轉冷 下週五恐再迎冷氣團南下

今明兩天將持續受到乾冷空氣影響。大台北及東半部等東北季風迎風面地區雲量仍多，局部地區可能出現零星小雨或飄雨。（資料照）

2025/01/16 09:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷氣團影響減弱，全台各地天氣逐漸好轉，但溫度仍維持偏低狀態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，今（16）日清晨各地低溫如預期出現，其中以新北石碇7.8度及五股8.8度最為明顯，台北站清晨最低溫則達12.6度，接近強烈大陸冷氣團的門檻值12.4度。苗栗三灣大河站更是本波寒流7.5度的最低溫。

天氣方面，吳聖宇表示，今明兩天（16至17日）將持續受到乾冷空氣影響。大台北及東半部等東北季風迎風面地區雲量仍多，局部地區可能出現零星小雨或飄雨。西半部地區則以晴到多雲天氣為主。週六（18日）白天冷空氣勢力減弱，各地持續維持多雲或晴朗天氣，但晚間起至週日（19日）白天將有微弱鋒面掠過。週日晚間至下週一（20日），東北季風略增強，但因水氣不足，僅東半部地區及各地山區有局部小雨機會。

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溫度變化方面，今日北部及東北部白天最高溫僅15至16度，中部及花東地區17至20度，南部則可達21至23度。明日起各地溫度略有回升，北部、東北部及花蓮地區白天最高溫可達16至18度，中部及台東地區20至22度，南部地區則有22至24度。然而，夜晚至清晨時段仍需留意輻射冷卻效應。預估至週六（18日）清晨前，台南以北至宜蘭空曠地區可能出現7至9度低溫，高屏及花東空曠地區則約11至13度。都會區溫度相對較高，台北市區預估在12至14度之間，中北部及東北部市區約11至14度，南部及花東市區則在13至15度左右。

展望未來一週天氣，下週二至週四（21至23日）將持續受東北風至偏東風影響，但水氣較少，各地以多雲或有陽光天氣為主，降雨機率低，適合進行年前大掃除。下週五（24日）起可能出現新一波東北季風增強或大陸冷氣團南下的情況，且水氣增多，過年前天氣可能轉為偏冷多雨，其中北部及東半部地區降雨機率較高，惟實際影響程度仍待觀察。

雖然週六（18日）起白天溫度將逐漸回升，但因大環境仍維持東北風或偏東風型態，升溫幅度有限。相較於前幾日冷空氣影響時期，整體溫度將較為緩和舒適，陽光出現時感受較為溫暖。然而，夜晚清晨仍需注意輻射冷卻造成的局部低溫現象，部分空曠地區低溫仍可能接近10度，提醒民眾注意較大的日夜溫差變化，妥善調整穿著，注意身體健康。下一波明顯降溫預計出現在下週五（24日），可能達到大陸冷氣團等級，但降溫幅度仍待進一步觀察。

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