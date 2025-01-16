「書」送外交！互贈圖書 高雄與科索沃普里斯提納深化姊妹情

台灣駐匈牙利台北代表處劉世忠大使，代表高雄市長陳其邁致贈126冊圖書予科索沃普里市。（圖由高市府提供）

2025/01/16 09:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市去年與科索沃首都普里斯提納市締結姊妹市，本月15日台灣駐匈牙利台北代表處大使劉世忠訪問科索沃拜會普里斯提納市拉瑪（Përparim Rama）市長，代表高雄市長陳其邁致贈圖書126冊，普里斯提納市亦回贈105冊，透過圖書深化情誼。

高市行政暨國際處說明，贈送普里斯提納市書籍內容包含高雄及台灣在地文學、文化、兒童繪本等中英文書籍，普里斯提納市則回贈科索沃民族文化介紹與兒童讀物等英文、及阿爾巴尼亞文書籍。

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駐匈牙利台北代表處劉世忠大使於贈書儀式中致詞表示，很榮幸能夠協助促成兩市建立姊妹市，更樂見高雄與普里斯提納兩市、透過交換圖書落實姊妹市協議對於推動文化與文學交流的允諾，相信假以時日，這些書也啟發雙邊居民相互訪問的興趣。

普里斯提納市長拉瑪分享，於希夫齊‧蘇萊曼尼圖書館（Hivzi Sulejmani Library）舉行的贈書儀式，是兩市締結姊妹市的歷史性創舉之一，也是邁向強化雙邊文化紐帶的第一步；拉瑪市長表達感謝，更強調此次贈書交流見證了兩市絕佳的關係，以及來自台灣的持續支持。

高市行國處長張硯卿指出，去年普里斯提納市長拉瑪訪問高雄締結姊妹市，雙方皆十分重視這份得來不易的情誼，雙邊在文化藝術、新創產業等領域也隨之啟動交流合作，很感謝拉瑪市長在去年台灣面臨地震及颱風之際，都第一時間表達關懷與慰問，為高雄加油打氣。

這次兩市透過互贈圖書的方式進一步拉近距離，也感謝高雄市立圖書館總館提供種類豐富的中英雙語書籍，期盼高雄市與普里斯提納市未來能夠延續美好的合作經驗、持續深化各領域交流互動與姊妹市情誼。

台灣駐匈牙利台北代表處劉世忠大使，代表高雄市長陳其邁致贈126冊圖書予科索沃普里市。（圖由高市府提供）

普里斯提納市回贈高雄市科索沃民族文化介紹與兒童讀物等英文及阿爾巴尼亞文書籍。（圖由高市府提供）

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