全國風管處大風吹！鵬管處新任處長王玟傑：打造智慧永續國家風景區

王玟傑今天升任鵬管處處長。（記者陳彥廷攝）

2025/01/16 09:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光署今天將進行全國多達7個國家風景區管理處首長的人事異動，其中最南邊的「大鵬灣國家風景區管理處」（簡稱鵬管處）新任處長王玟傑從副處長一職在地直升處長，巧合的是，其前一任、今天調任西拉雅管理處長的許主龍，當年也是在地直升，可說是全國公務機關罕見紀錄。

全國13個風管處長，因現任阿里山風管處長洪維新今天退休，這次共調動7個風管處處長職缺，逾半處長異動，堪稱風管處「大風吹」，其中6個風管處為平調調任，鵬管處則由副處長王玟傑留原機關升任首長。

請繼續往下閱讀...

鵬管處雖然預算總額及編制不是全國風管處最多，但全國最大的觀光BOT案卻是源自於此，且BOT商提前解約案還讓大鵬灣名噪一時，目前前案糾葛未了，現正採分3區方式持續BOT，轄區內的小琉球近年又是國旅亮點，觀光署的選任，就必須考量已足夠了解BOT案來龍去脈、又能與地方民情協調，且還要以BOT案帶動大東港地區整體觀光發展的人選為主，地方人士推測任副處長多年的王玟傑因此雀屏中選。

王玟傑受訪指出，肩負全國最大觀光BOT案風景區，重要使命即是以打造智慧、永續並存的風景區為目標，他指出，低碳是趨勢，除送抵景點的交通工具為低碳外，將以豐富河口潟湖生態，推動濕地保育、紅樹林及灣域水質淨化的藍碳旅遊景點，透過環境教育不僅為風景區注入更多永續價值，也型塑「責任旅遊」的公民觀念，致力成為全台最綠的風景區。

王玟傑也盼未來可營造大鵬灣夜經濟，搭配零碳藝術裝置、無人機場域等，結合大鵬灣軍事文化的歷史，營造陸、海、空及歷史文化的多元風景區，並結合在地的迎王文化，還有縱向連結墾丁、小琉球等水域的帆船生活及運動觀光，透過藍碳計畫與綠色交通，促進生態保育與旅遊發展平衡，逐步將大鵬灣打造為智慧永續的國家風景區。

有趣的是，許主龍升任處長前一任的處長簡慶發，當時首任處長也是回到鵬管處，許主龍於2019年調任西拉雅風管處長，當時接任處長的陳煜川，其老家就在屏東，許主龍於2022年回任鵬管處長，包括現任的王玟傑，近5任處長的4人當中，有3人是廣義的原機關直升，也都凸顯BOT的確需要連貫性的政策，而大鵬灣在近年2019台灣燈會、東津巨蛋建設及小琉球在國旅疲軟中逆勢成長等，屏東的觀光圈儼然已成為觀光署亮點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法