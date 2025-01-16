新竹縣動保所1/22毛孩認養 13柴犬19博美期待新主人

新竹縣動物保護防疫所將在本月22日舉辦「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，希望盡快為39隻毛孩找到具有愛心和責任心的新主人。（圖由新竹縣政府提供）

2025/01/16 08:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所去年10月從新埔鎮1處非法繁殖場救出39隻毛孩，在細心照料下，毛孩們均已恢復活力，目前沒入的法定程序和絕育手術已完成，即將在本月22日「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」上公開認養，動保所這2天也開放毛孩和大家見面熟悉，希望盡快為牠們找到具有愛心和責任心的新主人。

新竹縣動保所指出，去年10月在新埔地區查獲非法繁殖場，當時現場犬隻均被關在狹小陰暗鐵籠中，多數的毛孩都是渾身髒兮兮，甚至沒有洗過一次澡，部分還有健康問題，例如長期踩在鐵籠鐵條支架上，沒有平坦地面，導致腳趾變形，非常令人心疼！

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動保所緊急將現場犬隻帶回收容，提供乾淨寬敞的生活空間，並逐一為牠們健康檢查、治療，也協調寵物業者幫忙洗澡美容，經過近3個月的細心照料後，毛孩們全都恢復健康活力，目前已完成沒入相關法定程序，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合外，其餘37隻毛孩將於1月22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。

動保所說明，為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所將追蹤查核，因此本次認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者，並於飼主資格審核同時，須通過飼主責任測驗，通過測試使得認養。

有興趣認養的民眾請於1月22日上午8點45分前完成報到及核對身分程序，須本人攜帶身分證與居住或工作證明，不接受委託抽籤。每人限選擇認養1隻，單一狗狗若認養人數超過1人，則現場公開抽籤決定認養人，抽籤時間為22日上午9點。

有興趣的民眾，可至新竹縣動保所網站查詢犬隻照片與相關資訊，園區同時在15日至17日連3天開放上午9點至11點30分、下午1點至3點，提供民眾現場熟悉被認養犬隻。詳細認養規定請詳閱新竹縣動保所網站及臉書粉絲頁。

新竹縣動物保護防疫所將在本月22日舉辦「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，希望盡快為39隻毛孩找到具有愛心和責任心的新主人。（圖由新竹縣政府提供）

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