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    小叮噹愛心贊助 親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會1/18園區演出

    1月18日晚上7點30分，親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會將來到小叮噹科學主題樂園售票口前廣場演出。（記者廖雪茹攝）

    1月18日晚上7點30分，親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會將來到小叮噹科學主題樂園售票口前廣場演出。（記者廖雪茹攝）

    2025/01/16 08:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自南投縣仁愛鄉的「親愛愛樂」弦樂團，協助偏鄉弱勢孩童發展潛能，希望用音樂讓孩子擁有更多的可能。小叮噹科學主題樂園這個週六（18日）晚上7點30分，盛情邀請親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會於園區售票口前廣場演出，並贊助團員餐宿，希望盡一份心力，讓這份愛繼續延續下去，邀請大家一起共襄盛舉。

    小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗表示，親愛愛樂弦樂團去年應邀在園區售票口前演奏，吸引許多觀眾前來現場互動交流，曲目從古典到現代，從原住民古調、流行歌到團員的創作，演奏達上百首，也為園區現場即時演奏小叮噹科學主題樂園主題曲目，音樂盛典震撼全場，滿滿感動。

    今年園方再度盛情邀請親愛愛樂「邊走邊響」行腳音樂會計畫來到園內，並由園方贊助團員餐宿，邀請大家一起來參加，並支持一起用聲音改變世界。

    小叮噹表示，《親愛愛樂》弦樂團在南投縣仁愛鄉親愛村成立，也是台灣第一個原住民弦樂隊，創辦人陳珮文與王子建以免費音樂與藝術教育，行腳台灣各處辦音樂會募款，協助偏鄉弱勢孩童發展潛能，希望用音樂讓孩子擁有更多的可能。

    王子建表示，透過這場行腳音樂會，團員們一步一腳印將音樂帶進台灣的各鄉鎮，拉近音樂和民眾的距離，不僅讓民眾認識親愛愛樂，並邀請更多人一起參與與支持，也深度讓團員們體驗島嶼之美和人情的溫暖，透過每年一次的行腳音樂會過程，對於台灣這塊土地有更多的認識，給予音樂創作的能量和養分，也磨練團員們的心志，培養他們克服困難、戰勝逆境的勇氣。

    1月18日晚上7點30分，親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會將來到小叮噹科學主題樂園售票口前廣場演出。（記者廖雪茹攝）

    1月18日晚上7點30分，親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會將來到小叮噹科學主題樂園售票口前廣場演出。（記者廖雪茹攝）

    小叮噹科學主題樂園盛情邀請親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會演出，並贊助團員餐宿，希望盡一份心力。（記者廖雪茹攝）

    小叮噹科學主題樂園盛情邀請親愛愛樂《邊走邊響》行腳音樂會演出，並贊助團員餐宿，希望盡一份心力。（記者廖雪茹攝）

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