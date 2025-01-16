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    遊學太子爺駐駕竹山克明宮過年 彩券大放送還有擲筊送紅包和金牌

    竹山克明宮邀遊學太子爺19日到春節期間到該宮駐駕，克明宮主委楊非武（右）買了13萬元的威力彩和今彩539彩券要在19日和大年初一發送，廖大乙也有金牌、紅包贈送。（廖大乙提供）

    竹山克明宮邀遊學太子爺19日到春節期間到該宮駐駕，克明宮主委楊非武（右）買了13萬元的威力彩和今彩539彩券要在19日和大年初一發送，廖大乙也有金牌、紅包贈送。（廖大乙提供）

    2025/01/16 07:57

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣竹山克明宮7年多前主辦竹山大建醮，駐駕神明僅遊學太子爺應允陪同到全鎮百姓公廟召魂參加醮典，克明宮感謝當年的情義相挺，邀其前來駐駕，本週六和大年初一發送威力彩和今彩539彩券，而遊學太子爺則帶9面金牌和60個紅包，讓前來走春信眾既能中大獎，且穿金戴銀帶財氣和福氣回家。

    遊學太子爺（遊王）50年走過1102間宮廟、堅持不募款，7年多前參加竹山鎮300年大建醮，當時克明宮要走遍鎮內150多間百姓公廟、萬應公廟召魂，邀其參加醮典，當時宮方擲筊邀請鑑醮神明陪同協助，但只有遊學太子爺有獲允筊，醮典結束後，克明宮主委楊非武與遊學太子爺管理人廖大乙也建立兄弟情誼。

    上月楊非武再度邀請遊學太子爺春節駐駕克明宮，廖大乙擲交請示獲應允，從本週六（19日）提前抵克明宮，春節前後與克明宮奉祀的神明一起陪信眾過年。

    楊非武拿出13萬元買威力彩和今彩539彩券，本週六和大年初一將發送給前來的信眾，另還會送壽桃。

    「三分天註定」金牌有特別意涵，表示神明送天命、機緣和福氣，另外七分靠人自己打拚。（廖大乙提供）

    「三分天註定」金牌有特別意涵，表示神明送天命、機緣和福氣，另外七分靠人自己打拚。（廖大乙提供）

    遊學太子爺春節駐駕克明宮送金牌，克明宮訂出活動辦法，辦法中有包括擲筊方式在內的要點。（克明宮提供）

    遊學太子爺春節駐駕克明宮送金牌，克明宮訂出活動辦法，辦法中有包括擲筊方式在內的要點。（克明宮提供）

    走過1102間廟的遊學太子爺，堅持不募款、不接受餽贈。（記者陳鳳麗攝）

    走過1102間廟的遊學太子爺，堅持不募款、不接受餽贈。（記者陳鳳麗攝）

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