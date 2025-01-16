高雄燈不只有吉伊卡哇！超萌「雲朵娃娃」降落圓山飯店

現場也有民眾攜帶自家收藏的「吉伊卡哇」玩偶公仔來跟「雲朵娃娃」拍照合影，畫面逗趣可愛。（記者李惠洲攝）

2025/01/16 07:15

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日在愛河灣及16-18號碼頭盛大登場！經過去年黃色小鴨成功回歸，吸引逾900萬參觀人潮造成小鴨旋風，帶動了高雄旅宿成長，今年高雄燈會將邀請到大小朋友都愛的「吉伊卡哇（chiikawa）」3位小可愛蒞臨高雄，高雄圓山飯店也率先推出大型笑臉「雲朵娃娃」降落在圓山路2號「圓山飯店」，兩隻可愛造型的巨大「雲朵娃娃」坐落在噴水池與飯店石階梯上，民眾不只可以近距離接觸，還可以跟「雲朵娃娃」拍照，萌度破表。

高雄圓山飯店協理盧家怡表示，為了結合今年的高雄燈會，特別請廠商打造兩隻大型的可愛「雲朵娃娃」，來呼應這次高雄燈會三位可愛的「吉伊卡哇」角色，而燈會的「吉伊卡哇」宣傳照片背景就是藍天白雲，透過不同的形式來宣傳高雄燈會，讓更多民眾可以來到高雄遊玩；而原先規劃的「雲朵娃娃」只有單邊笑臉，後來特別請廠商做成前後雙面笑臉，只要民眾從飯店經過，不管是走出去或是開車進來，都可以看到巨型「雲朵娃娃」笑臉迎人，也帶給人們療癒、溫暖的感覺。

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現場有民眾攜帶自家收藏的「吉伊卡哇」玩偶公仔來跟「雲朵娃娃」拍照合影，可愛程度破表，可別以為「雲朵娃娃」只在圓山入口處，進入飯店大廳映入眼簾的年節應景梅花樹上面也掛滿了「雲朵娃娃」吊飾，就連一旁的咖啡廳座位上也都坐滿了「雲朵娃娃」抱枕，可以說整個高雄圓山飯店都被「雲朵娃娃」降落包圍住，相當溫馨又可愛。

坐在石階上的「雲朵娃娃」到了夜晚還會發亮點燈，背景結合圓山飯店古色古香的建築，十分有穿越時空的錯覺。（高雄圓山飯店提供）

巨型「雲朵娃娃」降落高雄圓山飯店，分別坐落在噴水池與石階上，民眾可以近距離靠近合影，也為即將到來的高雄燈會做暖身。（記者李惠洲攝）

巨型「雲朵娃娃」降落高雄圓山飯店，分別坐落在噴水池與石階上，民眾可以近距離靠近合影，也為即將到來的高雄燈會做暖身。（記者李惠洲攝）

現場有民眾攜帶自家收藏的「吉伊卡哇」玩偶公仔來跟「雲朵娃娃」拍照合影，畫面逗趣可愛。（記者李惠洲攝）

走進飯店大廳，年節應景梅花樹上面也掛滿了「雲朵娃娃」吊飾。（記者李惠洲攝）

圓山飯店咖啡廳座位上也都坐滿了「雲朵娃娃」抱枕，場面十分溫馨可愛。（記者李惠洲攝）

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