01/16 各報重點新聞一覽

中國權宜輪「順興卅九」3日涉嫌拖斷我海纜後逃逸失蹤，國防部指出，將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」。（資料照）

2025/01/16 06:38

自由時報

中國權宜輪 涉拖斷海纜肇逃 國防部、海巡署 將建可疑船舶資料庫預警

中國權宜輪「順興卅九」三日涉嫌拖斷我海纜後逃逸失蹤，面對中國灰色地帶襲擾攻勢不斷。國防部指出，將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」，國軍未來也將劃設海纜重點監視區，以雷達及電子情蒐，加強區域監控及水面目標掌握；軍方官員則指出，除觀察資通韌性之外，國防部也會將此列為觀察敵軍大規模軍事動態徵候之一。

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遏制中國在印太地區野心 川普國安顧問：6600億軍備加速交台灣

即將出任國家安全顧問的美國聯邦眾議員瓦爾茲十四日指出，川普新政府將加強印太戰略與印太夥伴關係，包括加速交付台灣延宕已久的逾兩百億美元軍備，「做為一種嚇阻措施」，並善用美國、英國及澳洲二○二一年九月成立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以遏制中國在印太地區擴張的野心。此為川普團隊勝選迄今，對其印太戰略、美國對台政策等議題，所發出的最明確表態。

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中港溪染紅 破濫倒廢液案外案 查扣1.3億 起訴黑心業者7人

檢警查獲桃園市芫吉公司，承攬廢水處理營利，卻把具腐蝕性強酸廢水傾倒河川，造成苗栗縣中港溪染紅長達三公里，檢警又從此案發現桃園市和興鴻業公司，涉嫌收廢酸洗液賺錢，卻違法把兩千公噸的廢酸洗液等廢棄物，傾倒於苗栗縣苑裡一處土地，導致五一○○平方公尺土地被重金屬污染，台中地檢署查扣違法所得一億三三六○萬元，將和興鴻業公司（法人）與負責人許清淇等七人，依違反廢棄物清理法起訴。

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聯合報

憲訴法修正案 綠委聲請暫時處分

立法院三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院以窒礙難行為由提出覆議遭立法院否決，在賴清德總統尚未公布新法前，五十一名民進黨立委已共同聲請暫時處分。在野黨質疑法律尚未生效，如何聲請暫時處分？呼籲司法院別護航、憲法法庭應依法駁回。

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南韓史上首名被捕現任總統 尹錫悅移送首爾看守所

因宣布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅，十五日在首爾漢南洞總統官邸遭檢警拘提，是南韓史上首名被捕現任總統。尹錫悅從早到晚接受偵訊，但他行使緘默權且拒絕讓偵訊過程錄影。

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中國時報

韓3000警力 逮捕總統尹錫悅

在緊急戒嚴風波43日後，韓國總統尹錫悅於15日上午10時33分，因發動內亂等多項嫌疑，遭高級公職人員犯罪調查處逮捕，成為韓國憲政史上首位遭逮捕的現任總統。尹錫悅先後透過影片和手寫信對外喊話，堅稱他是為避免流血衝突才主動配合，絕非認可公調處程序合法而束手就擒。尹錫悅昨日從11時至21時，經長時間訊問後，於22時移送首爾看守所。

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美防長人選：將堅持維護台海和平

美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）14日在參議院表示，中國是美國國家安全面臨的重大挑戰，他將堅持美國的長期政策，維護台海和平穩定，防止各方發生誤判。

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將出任國家安全顧問的美國聯邦眾議員瓦爾茲14日指出，須加速交付台灣延宕已久的逾200億美元軍備。（美聯社檔案照）

警方當場查獲槽車正在傾卸廢酸洗液。（警方提供）

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