台南米賣到日本 Compass集團來訪商談採購

日本 Compass集團採購部部長高橋寬幸（左）拜會台南市長黃偉哲（右），期望共同促進台南好米外銷到日本。（台南市府提供）

2025/01/15 23:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本去年經歷米荒，許多地區都出現白米供需失衡的問題，在農業部支持及市府與各地區農會共同合作下，南市去（2024）年成功將台南稻米11號外銷日本。為促成更多的合作機會，日本Compass集團今（15）日率團拜會台南市長黃偉哲，商談未來採購台南稻米合作可行性。

黃偉哲表示，南市除高科技產業例如台積電進駐台南科學園區之外，也是台灣米倉，各項農產都非常豐饒，像是芒果、文旦、蘭花，還有柑橘類產品，產量都是全台灣最高，鳳梨產量也是全台第二。

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黃偉哲說，台南由於有日本技師八田與一所籌建的烏山頭水庫，以及嘉南大圳，孕育出臺南最優質的稻米，除了去年成功外銷至日本的台南稻米11號外，還有許多品種的好米，希望都能藉這次拜會交流機會推薦給日本的好朋友。

今日參訪團成員，包括來自日本Compass Group Japan Inc. Compass集團採購部部長高橋寬幸，上達糧業國際有限公司董事長周碩良、總經理吳秀里，以及農糧署南區分署分署長陳立儀等貴賓，期望能夠促成台南稻米採購合作。

南市農業局表示，台南稻米生產的區域位於烏山頭水庫流域與嘉南大圳水源頭，有機質含量高於3％以上的黏質土，也是「水頭風尾」的寶地，使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，生產出優質美味的好米。期盼藉由這次日本商會拜訪交流，創造更多台南優質好米外銷日本的機會，並且持續輔導農友將台南好米行銷推廣至全世界。

南市農業局在會談現場展示多項台南稻米產品、當令鮮果及其他農特產品，希望獲日方青睞。（台南市府提供）

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