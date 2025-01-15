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    「寶島風情郵票新竹」及「新竹風情郵摺」發行 郵迷雀躍

    「寶島風情郵票新竹」及「新竹風情郵摺」今天起發行。（記者蔡彰盛攝）

    「寶島風情郵票新竹」及「新竹風情郵摺」今天起發行。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/15 23:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中華郵政公司今發行一套四枚「寶島風情郵票-新竹」，包括新竹火車站、竹塹城迎曦門（東門城）、關西東安古橋及新豐紅樹林生態保護區。新竹郵局特搭配當日發行郵票，以來去新竹「串街踏巷走讀歷史」、「觀海朝山親近自然」、「啟新求變感受科技」及「懷古迎風恣意生活」等四大主題，設計一款新竹特色的「新竹風情郵摺」並限量推出1000本，極具收藏價值。

    新竹郵局局長吳進益表示，中華郵政公司自105年起發行「寶島風情」系列郵票，終於盼到以新竹地區著名景點發行郵票，希望能透過郵票來行銷新竹之美。今天也在新竹東門、關西及新豐等三所郵局，辦理共四場臨時郵局，現場由專人提供集郵品蓋戳服務。特別是「關西東安古橋風景郵戳」及「新豐紅樹林保護區風景郵戳」為首次鐫刻啟用郵戳，提供民眾在集郵品上蓋戳，加入集郵行列。

    此外，新竹郵局也特別規劃設計本次發行郵票主題的明信片、特製信封、風景郵戳個人化郵票及限量僅500套「悠遊新竹」悠遊卡，作為購買集郵票品贈禮，今天一早就有許多郵迷搶著購買收藏，並且蓋首日封戳印，讓郵政人員也忙得不可開交，許多郵迷更是大老遠從中南部趕來。​

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