板殯說明會場面火爆提早結束 劉美芳：遺憾市民發言權被癱瘓

新北市府板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行，最終使說明會提早結束。（記者黃子暘攝）

2025/01/15 22:44

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）原地改建或遷建意見僵持，市府今（15）晚舉行板殯規劃改善首場說明會，主張遷建市議員周勝考率眾到場抗議，希望阻止說明會進行，最終使表定到晚上9點的說明會提早於7時35分就宣布散會。曾發起市議員連署希望板殯原址改建改善的市議員劉美芳會後指出，遺憾現場出現癱瘓市民發言權等狀況出現，「甚至部分里長是迫於人情壓力出面充場」，盼週六第二場說明會可以坐下來交流。

劉美芳表示，原以為今日能在說明會上聽見市府說明、市民意見交流，但現場卻出現了拍桌、吹哨、癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行的情況，「甚至部分里長是迫於人情壓力出面充場」，若說明會只有吵鬧與謾罵，板殯只會一年比一年老舊，對周遭居民的負面影響越來越大。

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劉美芳重申，她支持板橋殯儀館搬遷，前提是市府必須對周邊居民，尤其是對住在「殯儀館第一排」的住戶提供一個明確的時間表，既然就地改建優化的方案已經需要接近10年，市府應該給予居民一個確定的未來規劃，而非置之不理、拖延問題；4年前她曾帶附近居民到市府陳情，希望市府確定板殯遷移時程，但多年來板殯遷建問題仍未有進展，她不願只做旁觀者，想爭取更好方案服務民眾。

劉美芳說，市府的改善規劃並未定案，就是應該透過說明會以及各方與會者的意見交流，一次次修改，共同尋求最適切的解決方案，使板殯得以更現代化運作，同時減少周邊居民的困擾，盼週六說明會可以坐下討論，若民眾覺得時間太倉促，她也支持增加場次，確保市民可以充分反映心聲。

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