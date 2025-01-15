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    台南歷史建築赤崁東街日式宿舍不賣冰了 「喵星人」進駐

    百年歷史的「赤崁東街日式宿舍」，首間台南歷史建築進駐寵物餐廳。 （記者洪瑞琴攝）

    百年歷史的「赤崁東街日式宿舍」，首間台南歷史建築進駐寵物餐廳。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/01/15 22:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱於中西區巷弄的台南歷史建築「赤崁東街日式宿舍」修復後，前年原由台中知名的「宮原眼科」進駐經營「明治町冰淇淋」台南分店。不過業者去年提前解約後，南市文化局重新招標，由「角落・有貓」咖啡接手營運，成為首間有「喵星人」進駐的歷史建築。

    已有百年歷史的「赤崁東街日式宿舍」，為日治時期台南原明治町遺存的公務宿舍，木造4連棟建築，2016年登錄列為台南市歷史建築，鄰近赤崁文化園區及文青小店林立。這次由高雄知名寵物咖啡廳簽約3年，以「角落・有貓」接手營運，遊客來享輕食，同時有「擼貓」樂趣，將於18日正式開幕，在寵物界掀起話題。

    店主張惠瑛表示，日式神社有招財貓特色，這座日式建築進駐寵貓相得益彰，希望能型塑台南文化新據點，而且由於是歷史建築，12隻店貓都經過挑選個性穩定之外，牆面與地板也都有特別保護膜防護措施。平日營業時間這些貓咪「顧店」，晚上「收工」就回建築本體外的貓舍。

    張惠瑛表示，其實貓咪大都因為空間侷促、情緒緊張才會亂抓，所以整體空間規畫為牠們量身打造，有廊道、玩具、跳台，而且每天有專門的美容師幫忙梳妝、修剪指甲，有足夠空間與舒壓，營造寵物友善互動的同時，亦兼具保護文化資產。

    南市文化局表示，南市首次有古蹟建築與寵物咖啡廳合作，不僅呼應友善寵物推動政策，也希望提供有毛小孩的民眾一起共遊古蹟的機會，同時體驗歷史建築的獨特魅力，與貓咪共享悠閒寧靜時光。

    「角落・有貓」營造親子友善寵物環境，小朋友有「擼貓」樂趣。（記者洪瑞琴攝）

    「角落・有貓」營造親子友善寵物環境，小朋友有「擼貓」樂趣。（記者洪瑞琴攝）

    「角落・有貓」提供貓咪舒適空間。（記者洪瑞琴攝）

    「角落・有貓」提供貓咪舒適空間。（記者洪瑞琴攝）

    「角落・有貓」讓貓咪自由活動。（記者洪瑞琴攝）

    「角落・有貓」讓貓咪自由活動。（記者洪瑞琴攝）

    「赤崁東街日式宿舍」歷史建築變身寵物餐廳，成為台南新景點。（記者洪瑞琴攝）

    「赤崁東街日式宿舍」歷史建築變身寵物餐廳，成為台南新景點。（記者洪瑞琴攝）

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