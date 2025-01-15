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    台南官田區大隆田園區2期改造 斥資1700萬持續進化

    官田區大隆田文化生態園區原為閒置軍營。（記者楊金城攝）

    官田區大隆田文化生態園區原為閒置軍營。（記者楊金城攝）

    2025/01/15 22:26

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區大隆田文化生態園區現正進行景觀改善第二期工程，台南市府投入1700萬元施作，預計7月完工。

    官田區長洪聰發說，這座森林公園在二期改善工程後，將融入地方文化舉辦木作工作坊，打造一個兼具自然體驗與服務功能的多元化園區。

    大隆田文化生態園區原為閒置20多年的舊軍營，就在官田運動公園對面，離隆田火車站很近，鄰近也有隆田文化資產教育園區，大隆田文化生態園區在2021年斥資3000萬元由公所主辦工程，竣工開放後，現接續第二期景觀改善工程本月開工。

    大隆田近10公頃園區內共有榕樹、桃花心木、芒果樹等約1300棵，成為民眾休閒的森林公園，第二期景觀改善工程著重在園區排水系統改善，並增設景觀設施、休憩平台、休現步道。

    官田區公所指出，1月將先整地並改善排水，2至5月主要鋪面與加強景觀、步道設施，6月則是園區內植栽管理。

    台南市官田區大隆田文化生態園區現正進行景觀改善第二期工程，改善排水、景觀植栽、步道等。（記者楊金城攝）

    台南市官田區大隆田文化生態園區現正進行景觀改善第二期工程，改善排水、景觀植栽、步道等。（記者楊金城攝）

    台南市官田區大隆田文化生態園區如一座森林公園，現正進行景觀改善第二期工程耶就增設休閒步道。（記者楊金城攝）

    台南市官田區大隆田文化生態園區如一座森林公園，現正進行景觀改善第二期工程耶就增設休閒步道。（記者楊金城攝）

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