雞糞變黃金！畜試所力推造粒加值利用 每年增3億產值

畜產試驗所「點廢成金」，讓牧場不再是鄰避設施，也可以與地方共融。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/15 21:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農業部畜產試驗所「點廢成金」，研發雞糞造粒處理套組，協助牧場大幅減輕臭味逸散，降低附近居民抗議，鄰避變共融，且加工為肥料利用後，每年還可再增3億元的產值。

畜產試驗所今天舉辦年度成果發表，研究團隊與人員總共獲得12個獎項，並有2項實驗動物場域通過國際認證續評，技術移轉授權41件等，表現優異。

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由飼料作物組長林政斌帶領的「點廢成金、讓鄰避變共融」專案團隊，讓畜牧場化腐朽為神奇，在上百個報名單位中脫穎而出，榮獲第7屆政府服務獎的肯定。

該團隊拿到的是社會創新共融類組獎項，包含6年來的推廣、示範與觀摩等服務成果，計有逾3520畜牧場通過資源化利用審查，佔全台畜牧廢水總量7分之1，堪稱黃金變綠金。

畜試所與牧場合作推動造粒處理，加值利用後每公斤售價9塊錢以上，以台灣每年生產100萬噸生雞糞估算，造粒加值後可增加3億餘元產值，並能減輕雞糞臭味逸散，化腐朽為神奇。

另外，也致力農副產物芻料化的示範與推廣，2023年國外乾草外匯支出較2022年減少約新台幣2.3億元，提升自給率達4%，讓剩餘變豐腴。

北區分所主任凃柏安帶領的「畜牧氣候變遷調適行動」團隊，研究全球暖化衝擊國內乳牛泌乳量，並提出因應策略，也在逾300家參賽單位中脫穎而出，榮獲2024亞太暨台灣永續行動金級獎的肯定。

該團隊運用天氣預測模型與大數據分析，評估乳牛在未來因全球暖化造成的泌乳量損失，並結合GIS技術視覺化呈現，提升畜牧調適能力。

凃伯安指出，乳牛是溫帶動物，就怕天氣太熱，運用國家災害防救中心對未來氣候情境的推估，建構泌乳量損失地理圖資，提出畜牧氣候變遷的調適方案。

凃伯安說，根據預估，本世紀中期，全球暖化情境增加2度，牛隻發生熱緊迫狀況，影響泌乳量從南部延伸到中台灣。到了本世紀末，全球情境升溫4度，熱緊迫將從南到北發生，屆時國內乳量將減少3成。

凃伯安依照預估的熱緊迫衝擊，提出漸進式降溫調適措施，包含最小降溫的開放式牛棚、中度降溫的開放式牛棚加風扇、高度降溫的開放式牛棚加風扇與噴霧，最後則是強烈降溫的室內空調牛棚。

凃伯安也建議採取營養調適措施，包含提高日糧濃度、使用優質纖維與控制日糧纖維含量、確保充足且易取用的清潔飲水、平衡電解質與礦物質。

畜試所長黃振芳表示，去年度於農業部所屬試驗機構績效評核得到第2名，以及研發成果優良管理單位獎，山羊主題館也獲年度推薦主題館網站，展現深耕社會貢獻與環境永續的用心。

黃振芳強調，這次榮獲政府服務的「奧斯卡獎」，代表該所研究成果推廣深受政府與社會的肯定，畜牧場不再是鄰避設施，成為能與社會創新共融的優質產業。

畜產試驗所年度成果發表，各項研究表現優異。（記者吳俊鋒攝）

「畜牧氣候變遷調適行動」團隊的研究，榮獲2024亞太暨台灣永續行動金級獎的肯定。（記者吳俊鋒攝）

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