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    寒冬關懷植物人、獨居長輩 台電台南區處暖送慰助金、年菜

    台電台南區處長黃明舜（左二）偕同仁造訪關懷獨居老人。（台電台南區處提供）

    台電台南區處長黃明舜（左二）偕同仁造訪關懷獨居老人。（台電台南區處提供）

    2025/01/15 21:57

    〔記者王俊忠／台南報導〕台電台南區營業處捐助急難救助金行之有年，春節開夕，同仁籌募16萬元，由處長黃明舜代表到創世基金會、華山基金會捐贈慰助金，偕同華山基金會一起造訪獨居老人、親手送上年菜，溫馨叮嚀長輩天氣寒冷多變，多添衣物保暖，預祝過年恭喜。

    華山基金會今年舉辦常年服務暨第22屆「愛老人愛團圓-當我變老請你愛我」公益活動，關懷「失能、失智、失依」的三失老人。台電台南區處同仁串聯愛的力量、共捐助華山基金會8萬4000元，讓孤老能安心過年。

    華山基金會台南中西區社區愛心天使站長吳品儀說，這些長輩多是因為親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，需要社會大眾關懷，很感謝台電人員長期關懷獨老。黃明舜率同仁，今天與華山基金會人員一同拜訪及關心獨居長輩健康狀況，送上年節禮品與紅包，叮囑有慢性病的長輩定時用藥、注意保暖。

    創世基金會也在今年辦第35屆植物人常年服務暨寒士吃飽30活動，台電台南區處同仁共捐助7萬6千元，支持基金會將禮品及應急紅包送至弱勢家庭；節餘款項則轉作為植物人常年服務及物資使用。

    創世基金會台南分院院長孫淑媛說，近年來受經濟不景氣衝擊，大眾捐款意願大為降低及減少，使得弱勢團體生活狀況更顯嚴峻，很感謝台電台南區處在寒冬中雪中送炭、持續對弱勢團體付出關心。台電台南區處也希望藉由台電人員的付出、獻愛，帶動社會各界持續關懷身障與獨老等弱勢族群。

    台電台南區處長黃明舜（左二）偕同仁造訪關懷獨居老人。（台電台南區處提供）

    台電台南區處長黃明舜（左二）偕同仁造訪關懷獨居老人。（台電台南區處提供）

    台電台南區處長黃明舜（右）關懷獨居老人並為老人家戴上保暖帽子。（台電台南區處提供）

    台電台南區處長黃明舜（右）關懷獨居老人並為老人家戴上保暖帽子。（台電台南區處提供）

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