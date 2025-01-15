板殯改建遷建首場說明會 遷建派抗議、現場混亂提早散會

市府舉行板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

2025/01/15 21:20

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）原地改建或遷建意見僵持，市府今（15）晚舉行板殯規劃改善首場說明會，市議員周勝考主張遷建，會前即在議會宣告要號召支持遷建民眾抗爭不讓說明會完成，他在會前率眾到場抗議，說明會開始後佔領舞台抗議，場面火爆、混亂。原訂到晚間9點的說明會僵持，民政局長林耀長在7點35分宣布散會，民眾可循民政局網站發表意見。

周勝考主張板殯遷建，喊話希望藉由抗爭使說明會無法進行，否則說明會結束、程序完備就會送都市計劃變更來變更地目等作業，盼讓說明會開不成，使市府無法送都市計畫，也盼週六第2場說明會可以終止，使程序終結、改建無法動工。

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殯葬處副處長許力友在抗議聲中完成簡報。許力友指出，板殯在1985年完工，進入高齡化社會後，服務量能吃緊、周邊交通不符現今需求，因此民政局提出改善方案因應，初步規劃將殯儀館與新海路間以公園綠色廊帶作為屏障，並將能源用地移至中正路、新月三街角，該用地供台電公司未來設置變電所以及停車場使用；板殯預計可將平面式建築立體化為地上6層、地下5層建築，將禮廳配置於建築內部，以降治喪儀式對周邊影響。

簡報與民意表達環節中，抗議民眾頻持麥克風呼口號、吹哨、怒吼阻止說明會進行，現場反對者佔多數。宏翠里長黃一晉與板殯當地的新海里長宋靜庭爭執；黃一晉主張改善就是擴建，宋靜庭則不斷重申她沒有提議擴建。黃一晉發表意見指出，反對擴建，不然踏著他屍體過。

宣布散會後，尚未發言的市議員黃淑君怒吼、拍桌質疑市府不讓民進黨籍議員發言，她痛批市府不要演，說明會事前沒有跟里長說明，直接就開全板橋區的說明會、胡作非為，「不要講擴建、遷移，拆掉板殯啦」。反對原址改建的民眾大聲喝彩。

宋靜庭受訪指出，場面衝突在預期內，她從未反對板殯遷建，「搬走是新海里唯一選項，但沒辦法搬走，是否該先改善現有問題」？民主時代應尊重他人聲音，板橋各里持續發展，為何只有新海里獨沉淪？里內還有孩子身心出狀況，里民之苦過去從未被關注，新海里民只是想要晚上安眠，沒有人想要板殯留下，板殯改善與遷建並非「二選一」。宋靜庭也批，難道新海里民很愛領回饋金？「你要錢、覺得我們領很多，殯儀館送你」。

對於混亂場面，林耀長回應，民主社會人人都有表達立場的權利，無論對於板殯改善立場為何，都應理性在說明會討論，民政局會持續與地方溝通；目前市府尚未對板殯做出任何決定，說明會與環境評估或都計程序無關，18日說明會仍將如期舉行。

市府舉行板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

市府舉行板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

市府舉行板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

市府舉行板殯規劃改善首場說明會，議員周勝考率主張遷建的民眾到場抗議，以佔領舞台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

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