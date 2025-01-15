彰化和美垃圾收運新制 全年國定假日只休初一、初二

彰化縣和美鎮民太幸福，今年起的垃圾收運只休大年初一與初二，其餘國定假日通通收。（記者劉曉欣攝）

2025/01/15 21:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太幸福了！彰化縣和美鎮從今年起，全年垃圾收運只休大年初一與初二，其它國定假日通通不休，而中午市場定點收運服務，則是365天都不休息！

和美鎮長林庚壬表示，每到國定假日，許多居民都搞不清楚有沒有垃圾車，還要不斷打電話問民意代表，為了避免民眾記不住或是不清楚今天能不能倒垃圾，加上方便民眾倒生、熟廚餘，打從今年開始，全鎮無論是沿線收運或是定點清運，全年只休大年初一與初二，其它中秋節、清明節或是國慶日等國定假日通通不休息，清潔隊員出勤的話，就支付加班費。

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林庚壬強調，和美鎮能夠實現垃圾收運只休大年初一與初二，創下彰化縣首見，應該也是全國少見，除了感謝清潔隊員願意加班收運垃圾，更感謝代表會全力支持，同意增加150萬元預算，加上原本加班費200多萬元的經費，總計編列約350萬元加班費，讓國定假日願意出勤的清潔隊員，可以領取假日上班的加班費。

和美鎮清潔隊長葉木樹指出，和美鎮清潔隊員有86人，隊員原則上固定休星期日與星期一。去年全鎮垃圾收運，星期日都固定休息，國定假日與颱風天則視情況宣布清運與否，今年則是只休初一與初二，也就是扣除全52個星期日，加上初一、初二，清潔隊出車收運垃圾天數為311日。

葉木樹說，和美鎮清運垃圾，除了沿線收運以外，還有夜間星期 一、三、五排定4處的「郵輪式」定點收垃圾，全年無休的則是每天中午在廣停三與市場定點收運服務。而隊員對於加班收垃圾的意願很高，隊員認為國定假日休假不收垃圾，隔天就會收運雙倍的垃圾，工作量增加又沒有加班費。 願意加班者，平均每人每月加班費可增加6000元收入。

和美鎮垃圾清運從2024年初開始進行破袋檢查，大幅降低事業廢棄物「偷渡」到家庭垃圾，去年7月配合環保局實施垃圾分類新制，垃圾持續減量，從全縣的後段班，快速進步到前段班，居民也說，對於垃圾車只休大年初一與初二，非常的感謝與感恩。

根據和美鎮清潔隊的資料，2022年12月的每日人均垃圾量為0.68公斤，2023年12月就降到0.53公斤，2024年12月再下修到0.46公斤。而2024年收運垃圾量約14500公噸，比2023年15900公噸少了1400公噸，更比2022年約17300公噸，又足足少了2800公噸，等於3年來大減20％的垃圾量，換算下來，約為減少560輛垃圾車的家庭垃圾。

彰化縣和美鎮從今年起的垃圾收運，只休大年初一與初二，還特別印製通知單提醒民眾。（和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮從今年起的垃圾收運，只休大年初一與初二，還特別印製通知單提醒民眾。（和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮從今年起的垃圾收運，只休大年初一與初二，還特別印製通知單提醒民眾。（和美鎮公所提供）

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