新北代理師遭霸凌案不成立無處申訴 教育部：研商救濟管道

教育部表示將與地方研商救濟管道，保障代理老師權益。（資料照）

2025/01/15 20:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕新北一名曾獲師鐸獎的國中校長遭控霸凌代理教師，後續新北教育局調查不成立，遭立委質疑調查報告荒唐離譜，且教師還不能針對調查結果申訴及救濟，制度出現問題，教育部則回應，將檢視代理教師攜關權益規定，並與地方政府研商相關救濟管道以保障老師權益。

新北某國中校長遭代理老師指控以語言職場霸凌，但調查不成立，新北教育局稱該校長已向代理老師致歉，市府行政懲處小過1支，也報請教育部廢止師鐸獎獲獎資格，但代理老師不服調查結果卻無法申訴，立委范雲與新北市議員黃淑君今陪同代理老師召開記者會，呼籲教育部檢討申訴制度，同時檢討該校長適任性。

請繼續往下閱讀...

針對申訴權益，國教署表示，將進一步檢視現行代理教師相關權益規定，並與地方政府會商研議代理教師對於霸凌調查結果不服時之申訴救濟管道，以保障代理教師工作權益。

至於廢止該校長師鐸獎，教育部指出，依「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」規定，獲獎後近5年內受申誡以上之懲處，應廢止其獲獎資格。該校長為112年師鐸獎獲獎人，因於113年因有不當行為，致損害教育人員聲譽，受記過1次之懲處，新北市教育局也表示將儘速完成後續廢止流程，教育部將持續追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法