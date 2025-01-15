找個工作好過年 永康2場徵才逾1500職缺

勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心17、24日舉辦聯合徵才活動，共提供逾1500個職缺，早鳥還有開運蛇年小紅包及面試加碼禮。（永康就業中心提供）

2025/01/15 20:42

〔記者劉婉君／台南報導〕想在農曆年前找工作或換工作嗎？勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心17、24日各舉辦1場聯合徵才活動，共提供逾1500個職缺，早鳥參加民眾還有開運蛇年小紅包及面試加碼禮。

17日上午9點到12點，「蛇燦年華 活力安康」徵才活動在台南市善化區多功能文康中心舉辦，有23家廠商設攤，包括聯亞科技、緯穎科技、前瞻能源科技、台灣穗高科技、燁聯鋼鐵、已久工業等，職缺類別則有行政主管、專利工程師、ISO人員、業務、工安管理員、繪圖員、救生員等，超過1000個。

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其中，台灣穗高科技的產品開發及航太專案工程師職缺，薪資上看68K，並有多個職缺超過40K。

24日下午1點30分到3點30分，在永康就業中心舉辦的徵才活動有台灣三菱化學、豐盟企業、統一企業、洋基工程等10家廠商參加，提供近500個職缺。

2場徵才活動現場還有彩妝、義剪及美甲服務，協助求職民眾打理門面，提高面試好感度。另外有視障按摩、多元市集年貨大街、創客手作體驗、二手衣物義賣、贈可愛造型汽球及限量早鳥禮等。

YS青年職涯發展中心24日當天也提供求職的18到29歲青年免費職涯諮詢、面試模擬等服務。

永康就業中心主任李奇玫表示，2場徵才活動分別於農曆年前接續辦理，就是要讓求職民眾找個工作好過年。

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