另類燈會體驗！中壢城市故事館群燈光裝置作品 一路亮到2月底

壢小故事森林的彩繪燈籠。彰顯在地文化的融合與傳承精神。（記者李容萍攝）

2025/01/15 20:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局以「中壢城市故事館群」為名串連中平路故事館、壢小故事森林及壢景町，經環境部審核通過認證為文化資產類型環境教育場域。響應「2025台灣燈會在桃園」，文化局與進駐團隊藝術家、社區、週邊學校學生等共同創作燈光裝置作品，近日點燈後讓人眼睛為之一亮，將一路亮到2月底，每晚亮到晚上10點。

文化局長邱正生表示，此計畫以「共創、永續、環保」為主軸進行創意發想，燈飾製作媒材強調永續環保，例如運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，並融入場域特色，製作過程與在地社區組織、學校或居民合作共創。

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邱正生提到，在各故事館用心共同創作的燈光裝置作品是另一種燈會的體驗，用社區營造的精神，藝術浸潤空間的行動，讓這些故事館群真正成為城市社區居民的藝文客廳，過年期間就到這裡來接待來訪的親友。

例如，延平路食農故事館與中壢國中合作，以食農教育為概念，讓學生了解各種可食植物的外觀與特性，以各式回收玻璃瓶為創作媒材並使用太陽能瓶塞燈，創作植物光瓶裝飾牆面。

壢景町由芳寸間印刻藝術家葉芳辰與新榮國小師生聯手，運用大型活動後所拆除的廢棄珍珠板搭配毛線，編織出繽紛「星之花」懸掛於壢景町廣場，營造夢幻星光氛圍。

中平路故事館則是與日本燈籠職人-村上季、新街國小和中平商圈店家FREEBIRD滑板店、奮死唱片行、和平咖啡館、墨花刺青工作室等分別合作，共創3款藝術作品裝置於館舍，呈現在地的豐富故事與文化交織的光影。

壢小故事森林則邀請真善美社會福利基金會的憨兒與中壢、青埔兩國小共繪燈籠，展現參與者的創意與藝術風采，更彰顯在地文化的融合與傳承精神。

壢小故事森林的彩繪燈籠。彰顯在地文化的融合與傳承精神。（記者李容萍攝）

壢景町運用大型活動後所拆除的廢棄珍珠板搭配毛線，編織出繽紛「星之花」。（記者李容萍攝）

壢景町運用大型活動後所拆除的廢棄珍珠板搭配毛線，編織出繽紛「星之花」。（記者李容萍攝）

中平路故事館的燈光裝置，呈現在地的豐富故事與文化交織的光影。（記者李容萍攝）

延平路食農故事館以各式回收玻璃瓶為創作植物光瓶裝飾牆面。（桃市文化局提供）

延平路食農故事館以各式回收玻璃瓶為創作植物光瓶裝飾牆面。（桃市文化局提供）

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