饗饗案驗出仙人掌桿菌！饗賓疑檢體遭污染 北市衛生局回應了

饗饗台北信義微風店1月初發生疑似食品中毒事件。（民眾提供）

2025/01/15 19:48

〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北信義微風店月初發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局1月7日至該餐廳採集4件環境檢體及4件員工手部檢體，今（15）日公布其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體皆未檢出。饗賓餐旅集團發布聲明，澄清檢體採自人員手套而非手部，並表示有可能是採樣過程被污染。衛生局回應，檢體運送過程全程溫度低於4度，未發現樣本污染狀況。

饗賓發布聲明表示，全體同仁烹調作業前及每30分鐘皆要依嚴謹清潔規範清潔手部。饗賓澄清，衛生局15日公布之檢驗結果，檢體是自人員手套所採，並非採自手部，並表示檢驗結果可能為採樣過程被污染所致，成因尚待釐清。饗賓表示，將持續向衛生局請示了解檢驗數值是否在環境因素容許範圍內，以協助釐清真相，公司已針對同仁清潔動作再次重新宣導查核。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局表示，經審視當日採檢流程，現場業者說明製作過程皆全程佩戴手套，因此稽查員使用無菌採樣棒塗抹採集員工手部手套檢體及環境檢體，立即送至衛生局實驗室檢驗，運送過程全程溫度低於4度，最終結果1件檢出仙人掌桿菌陽性，其餘未檢出，未發現樣本污染狀況。

衛生局說明，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並污染食品，餐廳員工雖於烹調作業前及每30分鐘清潔手部，但仍檢出仙人掌桿菌陽性，顯示環境內恐存有仙人掌桿菌污染源之疑慮，衛生局已函請饗饗微風信義店提出相關改善措施。

衛生局表示，饗饗信義店疑似食物中毒案件仍待環境檢體、手部檢體、患者人體檢體及流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食物中毒案件，可處6萬元至2億元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法