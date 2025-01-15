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    藝人鳳小岳連2年代言家扶基金會

    藝人鳳小岳則連2年代言家扶公益，回憶小時候的小孩就是「大家一起養」，認為孩子本來是屬於大家、屬於整個社會，呼籲更多家庭加入寄養照顧的行列，一起做愛心。 （記者吳柏軒攝）

    藝人鳳小岳則連2年代言家扶公益，回憶小時候的小孩就是「大家一起養」，認為孩子本來是屬於大家、屬於整個社會，呼籲更多家庭加入寄養照顧的行列，一起做愛心。 （記者吳柏軒攝）

    2025/01/15 19:33

    〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人鳳小岳連2年代言家扶基金會，他直言，自己也身為人父，回憶小時候的小孩就是「大家一起養」，如今自己孩子會託朋友照顧，或有別人孩子來家裡住等，認為孩子本來是屬於大家、屬於整個社會，呼籲更多家庭一起做愛心。

    家扶執行長周大堯表示，家扶是台灣最早推動兒少寄養安置的社福，44年來已累計4878戶寄養家庭、照顧近6萬3200人次兒少，目前服務量占全台超過7成5，今年盼更多家庭一起加入照顧行列，要衝700戶，盼更多家庭「打開家門，讓愛住進來」。

    家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，衛福部統計，寄養兒少須安置的原因，超過7成是遭受虐待、疏忽，其餘是家庭經濟困難無力扶養；而寄養期間3年以內超過6成5，安置期以1年未滿2年最多。但家扶發現，近5年平均新增安置450名兒少，約80戶寄養家庭會結束服務。

    家扶基金會今年盼推動更多家庭加入寄養照顧兒少的行列，希望新增700戶，讓更多民眾與家庭「打開家門、讓愛住進來」。（記者吳柏軒攝）

    家扶基金會今年盼推動更多家庭加入寄養照顧兒少的行列，希望新增700戶，讓更多民眾與家庭「打開家門、讓愛住進來」。（記者吳柏軒攝）

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