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    首頁　>　生活

    高雄烘焙坊遭爆衛生差還欠薪 衛生局、勞工局介入調查

    衛生局稽查烘焙坊作業環境，發現員工未佩戴髮帽及食材置放地上等多項缺失，要求業者限期改善。（高雄市衛生局提供）

    衛生局稽查烘焙坊作業環境，發現員工未佩戴髮帽及食材置放地上等多項缺失，要求業者限期改善。（高雄市衛生局提供）

    2025/01/15 19:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一家開業8年多的烘焙坊，近期店面雖已公告停業，但位於苓雅區的作業場所仍有在製作糕點並招募員工，但有離職員工在Threads社群上爆料，指作業環境衛生差，員工沒有體檢、戴帽和口罩，雇主也沒提供勞健保，甚至積欠薪資1至3個月，對此，衛生局與勞工局已獲報並介入調查。

    民眾在網路上貼出照片，可見疑似廚房的作業環境，不僅地上有明顯的髒污，還將鍋盆直接放在地上，員工也沒有戴帽子和口罩，只戴手套在廚房工作，民眾進一步說，該店在徵才網頁上寫著勞健保、勞退，福利制度比照勞基法，工作環境與貼的照片不一樣，就比廢墟好一點而已，應聘工作崗位和實際也不符，沒有勞健保，加班不按照勞基法，正職被拖欠1至3個月薪資，發薪還要三催四請，工讀直接沒發，老闆訊息不讀不回。

    高雄市衛生局表示，1月13日曾派員前往稽查，經查從業人員未佩戴髮帽、食材未離地、員工個人物品未專區放置、未有效阻隔病媒設施、從業人員未依規定健康檢查、垃圾桶未加蓋等缺失，責令業者限期改善；屆期倘未依規定改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定，處6萬元以上罰鍰。

    高雄市勞工局則說明，經檢視民眾所述相關內容，雇主如未於發薪日全額、直接給付勞工工資，違反勞動基準法第22條第2項規定，勞工局前已錄案派員實施勞動檢查，倘查證屬實，可處雇主2萬至100萬元罰鍰。

    另員工指稱未為勞工辦理勞、健保及提撥退休金部分，勞工局已函移該業務主管機關勞保局續處。

    烘焙坊作業環境未有效阻隔病媒設施，衛生局也要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

    烘焙坊作業環境未有效阻隔病媒設施，衛生局也要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

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