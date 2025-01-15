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    春節假期軍警消堅守崗位 南市跨黨派議員「感謝有您」

    南市議會舉辦軍警消春節慰問活動，南市跨黨派議員一起出席，向努力守護民眾安全的軍警消兄弟姐妹們致敬。（記者蔡文居攝）

    南市議會舉辦軍警消春節慰問活動，南市跨黨派議員一起出席，向努力守護民眾安全的軍警消兄弟姐妹們致敬。（記者蔡文居攝）

    2025/01/15 19:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕為感謝春節假期仍須堅守崗位的軍警消人員，台南市議會今天下午舉辦「國泰民安感謝有您」軍警消春節慰問活動，由南市議長邱莉莉率民進黨、國民黨、台聯及無黨聯盟等跨黨派議員一起出席，向努力守護民眾安全的軍警消兄弟姐妹們致敬，並致贈慰問金。

    包括議長邱莉莉、副議長林志展及周嘉韋、林燕祝、楊中成、郭鴻儀、黃麗招、李鎮國、Ingay Tali、蔡筱薇、李中岑、王家貞、李啟維、黄肇輝、朱正軒、許至椿、盧崑福、沈震東，以及及曾之婕、林美燕議員的代表出席。

    邱莉莉表示，今年的春節慰問很不同，過去都是到各單位去進行慰問，因為要接待他們反而勞師動眾，因此今年改採邀請大家來南市議會作客的方式辦理，也讓更多議員能參與慰問活動。

    她說，春節是台灣的重要節日，軍警消弟兄姊妹們在民眾歡喜放假的時候，反而更不能鬆懈地克盡職責，營造讓民眾安全、安心的環境，非常辛苦。

    今年度台南市議會春節慰問受贈單位，包括陸軍航空特戰指揮部、陸軍飛行訓練指揮部、陸軍砲兵訓練指揮部、台南憲兵隊、海巡署偵防分署台南查緝隊、警察局暨所屬單位如交通警察大隊、第一分局、新營分局民治派出所等24個單位、消防局暨所屬單位如義消總隊—義消直屬大隊、義消救生中隊等20個單位。

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