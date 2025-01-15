為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    生理食鹽水供應穩定 林靜儀：國產供應量每月可達200萬袋

    衛福部次長林靜儀指出]，1月國產輸液可達每月200萬袋，與永豐化學停工前的月平均供應量相當，至年曆春節後供應無虞。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部次長林靜儀指出]，1月國產輸液可達每月200萬袋，與永豐化學停工前的月平均供應量相當，至年曆春節後供應無虞。 （記者邱芷柔攝）

    2025/01/15 18:54

    〔記者邱芷柔／台北報導〕因應農曆春節，醫療院所提高生理食鹽水庫存，加劇供應壓力，衛福部次長林靜儀今（15日）強調，1月國產輸液可達每月200萬袋，與永豐化學停工前的月平均供應量相當，且衛福部持續掌握各廠生產進度，並有21.6萬袋庫存可調節，至2月底供應穩定。

    「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」是國內市占率最高的輸液大廠，去年5月因違反PIC/S GMP規範被勒令停工，造成國內生理食鹽水一度短缺，衛福部隨後啟動增產及專案進口應急。

    永豐經改善並複查通過後，產能逐步恢復，國內還有7家藥廠分擔供應，不過外界仍擔憂，隨著農曆春節臨近、藥廠放假，永豐市佔率超過7成，形同「一廠獨大」，若出現問題將影響全台供應，且藥廠考量利潤，採購藥價差恐導致多數藥廠不願與醫院簽約，影響穩定供應。

    對此林靜儀指出，今年1月預計國產輸液產量將與2023年4月到2024年3月，即永豐化工停工前的每月平均供應量相當，約為每月200萬袋。她表示，目前國產廠已恢復生產，且有21.6萬袋庫存可供調節，預計這些庫存加上到2月9日前的需求，足夠支應醫療院所，直到農曆年後供應無虞。

    林靜儀強調，去年就已經將輸液列為必要藥品 （essential drugs），對於廠商延遲出貨或其他因素等通報，衛福部都有掌握且協調庫存支援，食藥署與健保署也會比對各醫院的申報量，掌握異常需求，確保供應穩定；至於藥廠原物料供應、員工招募、及醫療機構無簽訂合約等問題，衛福部也持續協助中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播