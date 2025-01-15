生理食鹽水供應穩定 林靜儀：國產供應量每月可達200萬袋

衛福部次長林靜儀指出]，1月國產輸液可達每月200萬袋，與永豐化學停工前的月平均供應量相當，至年曆春節後供應無虞。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/15 18:54

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應農曆春節，醫療院所提高生理食鹽水庫存，加劇供應壓力，衛福部次長林靜儀今（15日）強調，1月國產輸液可達每月200萬袋，與永豐化學停工前的月平均供應量相當，且衛福部持續掌握各廠生產進度，並有21.6萬袋庫存可調節，至2月底供應穩定。

「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」是國內市占率最高的輸液大廠，去年5月因違反PIC/S GMP規範被勒令停工，造成國內生理食鹽水一度短缺，衛福部隨後啟動增產及專案進口應急。

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永豐經改善並複查通過後，產能逐步恢復，國內還有7家藥廠分擔供應，不過外界仍擔憂，隨著農曆春節臨近、藥廠放假，永豐市佔率超過7成，形同「一廠獨大」，若出現問題將影響全台供應，且藥廠考量利潤，採購藥價差恐導致多數藥廠不願與醫院簽約，影響穩定供應。

對此林靜儀指出，今年1月預計國產輸液產量將與2023年4月到2024年3月，即永豐化工停工前的每月平均供應量相當，約為每月200萬袋。她表示，目前國產廠已恢復生產，且有21.6萬袋庫存可供調節，預計這些庫存加上到2月9日前的需求，足夠支應醫療院所，直到農曆年後供應無虞。

林靜儀強調，去年就已經將輸液列為必要藥品 （essential drugs），對於廠商延遲出貨或其他因素等通報，衛福部都有掌握且協調庫存支援，食藥署與健保署也會比對各醫院的申報量，掌握異常需求，確保供應穩定；至於藥廠原物料供應、員工招募、及醫療機構無簽訂合約等問題，衛福部也持續協助中。

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